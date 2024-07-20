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Erdoğan, KKTC'den ayrıldı

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Erdoğan, KKTC'den ayrıldı
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’den ayrıldı.
Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit törenine katılmıştı.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için bu sabah saat 09.20’de KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00 sıralarında adadan ayrıldı.
 
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