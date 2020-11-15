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Erdoğan KKTC'de

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Erdoğan KKTC'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’ye geldi.

Erdoğan, özel uçağıyla saat 12.30 sıralarında Ercan'a indi.  Eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve kalabalık bir heyetle gelen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ercan'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi törenle karşıladı.

Karşılamaya, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,  TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,  GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve bakanlar da katıldı.

Erdoğan'ın gelişinden önce saat 11.30 sıralarında aralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın,  Kıbrıs gazilerinin de yer aldığı heyeti taşıyan uçak geldi.  Bakanları ve  kuvvet komutanlarını taşıyan ikinci uçaksa saat 12.30 sıralarında Ercan'a indi. 

Ercan'ın park yerinde vatandaşlar KKTC ve TC bayrakları ile TC Cumhurbaşkanı Erdogan'a desteklerini belirtti, pankartlarla bekledi.

Bir süre VIP’te dinlendikten sonra Ercan’dan ayrılmak üzere, geniş güvenlik önlemleri ile yol çıkan Erdoğan, Havaalanı’nın park yerinde ve güzergah boyunca kendisini bekleyen vatandaşların yanında durarak aracından indi.

Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Erdoğan, kısa bir süre sonra aracına binerek kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak Havaalanı’ndan ayrıldı.

Erdoğan KKTC’nin 37'nci kuruluş yıldönümü törenlerine katılacak.

Kapalı Maraş Bölgesinde düzenlenecek etkinliğe de katılacak ve Hala Sultan Camii’ni ziyaret edecek Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışını yapacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bas başa görüşecek ardından Tatar tarafından  onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan, ülkeye en son ziyaretini, 10 Temmuz 2018’de gerçekleştirmişti.

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