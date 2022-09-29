“Erdoğan'ın çağrısı bayram etkisi yaptı”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı "bağımsız Kıbrıs" çağrısı bizlerde bayram etkisi yaptı." dedi





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı "bağımsız Kıbrıs" çağrısına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderin BM Genel Kurulu gibi bir ortamda böyle bir çağrı yapması bizlerde bayram etkisi yaptı." dedi.

Ertuğruloğlu, New York'ta BM Genel Kurulu kapsamındaki temasları ve ardından Washington'da yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurul kürsüsünden yaptığı "bağımsız Kıbrıs" çağrısını anımsatılması üzerine Ertuğruloğlu, "Bu, son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderin BM Genel Kurulu gibi bir ortamda böyle bir çağrı yapması bizlerde bayram etkisi yaptı. Dört gözle bugünleri bekleyenler, bizler gibi gerçekten bayram ettik." ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununu yaratanların da BMGK'nin 5 daimi üyesi olduğunu ve bu ülkelerin bölgede farklı çıkarları olduğunu belirten Ertuğruloğlu, "Bizim BMGK'de hiçbir şekilde beklenti içine girmememiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz." dedi.

New York'taki temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini aktaran Ertuğruloğlu, "Kuvvetler Anlaşması Statüsü" (SOFA) anlaşmasına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz hazırladığımız taslak SOFA anlaşmasını Lacroix'e verdik. Şimdi onu inceleyecekler ve cevapları neyse bize onu yakın zamanda bildirecekler. O cevaplarına göre biz de almamız gereken karar neyse almaktan çekinmeyeceğiz. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir. Biziz.

Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, iyi niyetle sizi misafir kabul ettiğimizi söyledik, izin verdik ama artık bu bitti. Eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü politikasından dolayı artık bu misafirperverliği yapamayacağız ve bizimle ayrı anlaşma imzalamaları gerekir."

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırması konusunu da ABD'li yetkililerle görüştüklerini kaydeden Ertuğruloğlu, "Burada hoşnutsuzluğumuzu, tepkimizi çok net bir şekilde ifade ettik. Bunu sadece ABD'nin silah ambargosunu kaldırması olarak da değerlendirmiyoruz. Bunu Batı'nın Yunanları ve Rumları şımartma politikalarının ciddi bir devamı olarak gördüğümüzü, Fransızların yakın bir geçmişte saldırı helikopterleri sattığını, ABD'nin ambargo kaldırması falan bunların hiçbir şekilde bölgedeki huzur, barış, iyi niyet ortamına uygun gelişmeler olmadığını, bunlara karşılık tedbir almak durumunda olduğumuzu detaylı bir şekilde yansıttık." diye konuştu.

Kıbrıs konusunda resmen sağırlara karşı konuştuklarını dile getiren Ertuğruloğlu, "Bizim için dünyanın en önemli ülkesi ana vatan Türkiye, bizi tanıyan, tanımamakla da kalmayıp, A'dan Z'ye her türlü ihtiyacımıza her zaman yetişen bir ülkedir. Tanınmamışlığı aleyhimize kullanmaya çalışanlara da her zaman şunu söylüyoruz. Bizim için en önemli ülke bizi tanıyor." görüşünü paylaştı.

