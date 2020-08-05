Erdoğan ile Tatar, 1,5 saat görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Ersin Tatar'la görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçerek, burada Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etmişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da yer aldığı, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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