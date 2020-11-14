Erdoğan için PCR testi

Erdoğan ile görüşecek olan, O'na yaklaşabilme ihtimali olan herkesin PCR testi yaptırılması istendi. Bu çerçevede Tatar çifti başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı personeli testlerini yaptırdı









Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi tehdidine rağmen KKTC'ye geliyor olması bazı testleri de zorunlu kıldı.

Erdoğan ile görüşecek olan, O'na yaklaşabilme ihtimali olan herkesin PCR testi yaptırılması istendi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar başta olmak üzere 70 Cumhurbaşkanlığı personeli de testlerini yaptırdı.

BASIN MENSUPLARI DA TESTTE

Öte yandan Erdoğan'ın bulunduğu noktalarda görev yapacak olan basın mensupları da teste tabi tutuldu.

Sağlık Bakanlığı, törenler ve Maraş için ülkeye gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takibini yapacak olan basın mensuplarının PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu testlerin ücretsiz olacağı ve dün sonuna dek yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu çerçevede Acil Durum Hastanesi'nde tüm medya mensuplarına PCR testi yaptırdı.

