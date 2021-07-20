Erdoğan için olağanüstü güvenlik önlemi

Erdoğan için güvenlik birimleri alarma geçti, Lefkoşa’da kuş uçurtulmadı. Hem havadan hem karadan olağanüstü güvenlik önlemi alındı



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti için ülkede olağanüstü güvenlik önlemi vardı.



Güvenlik birimleri alarma geçerken, dün Lefkoşa’da adeta kuş uçurtulmadı. Türkiye’den zırhlı araçlar getirildi, yollar polislerle donatıldı, birçok yere keskin nişancılar yerleştirildi. Zırhlı araçların içerisinde silahlı polisler de yer aldı.Erdoğan’ın geçeceği güzergahlarda adeta kuş uçurtulmadı. Erdoğan’ın geçeceğiyollar, araç trafiğine kapatıldı.



Erdoğan’ın konvoyunun üzerinde ise askeri helikopter uçuş yaptı.

Vatandaşlar ise gördükleri bu manzarayı cep telefonlarına kaydetti.

Murat ASLAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti için ülkede olağanüstü güvenlik önlemi vardı.Güvenlik birimleri alarma geçerken, dün Lefkoşa’da adeta kuş uçurtulmadı. Türkiye’den zırhlı araçlar getirildi, yollar polislerle donatıldı, birçok yere keskin nişancılar yerleştirildi. Zırhlı araçların içerisinde silahlı polisler de yer aldı.Erdoğan’ın geçeceği güzergahlarda adeta kuş uçurtulmadı. Erdoğan’ın geçeceğiyollar, araç trafiğine kapatıldı.Erdoğan’ın konvoyunun üzerinde ise askeri helikopter uçuş yaptı.Vatandaşlar ise gördükleri bu manzarayı cep telefonlarına kaydetti.