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Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi’nde konuştu: “KKTC’nin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz”

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Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “KKTC’nin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC’nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür.” dedi.
Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
“Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz. KKTC'nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu olarak yer alması dayanışma irademizin tezahürüdür. Kendilerinin yakın zamanda tam üye olarak yer almasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor.  Ukrayna'da da kalıcı ve adil bir barışı destekliyoruz.”
 
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