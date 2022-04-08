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“Erdoğan 61 bin TL usulsüz ödeme yaptı”

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KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında, 64 bin 671 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yapıldı. 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan, 3 bin 247,65 TL’den de şoförü sorumlu tutuldu

“Erdoğan 61 bin TL usulsüz ödeme yaptı”
 
 
KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü, 15 Nisan’a ertelendi.
Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporunu tamamladı. Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen yüzde 25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, ‘Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma’ tespiti yapıldığı açıklandı. Başbakanlık Denetleme Kurulu, 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247,65 TL’den de H.İ’yi sorumlu tuttu. Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.
 
 
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