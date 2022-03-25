Ercan’da şok grev

Ercan Havaalanı’nda bu akşam şok grev başladı.Hava Trafik Kontrolörleri, “her iki ayda bir çalışanların maaşlarına hayat pahalılığı artışı uygulanması, asgari ücretin her iki ayda bir belirlenmesi ve Devletin çalışana olan borçlarını ödemesi talebiyle” bu akşam saat 21.20’den itibariyle 23 saatlik gev başlattı.Grevin başlamasıyla birlikte bu akşam gerçekleştirilecek uçak seferleri yapılamayacak.Grev nedeniyle bu akşam geliş ve gidiş olmak üzere 7 seferin etkileneceği öğrenildi.Grevin 23 saat sürmesi durumunda toplam 50 uçak seferi iptal olacak.Öte yandan şok grevle birlikte Ercan’da kaos başladı.Özellikle haftasonu nedeniyle yoğunluğun yaşandığı havaalanında grev nedeniyle kalkış yapamayan uçakların yolcuları havaalanında bekliyor.Konuyla ilgili Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın yaptığı açıklama şöyle:Mevcut hükümetin yanlış politikaları kaynaklı zamlar ve kıtlıklar halkımıza alıştırılmaya çalışılmaktadır. Gün geçmiyor ki temel tüketim maddelerine zam gelmesin. Yaratılan durumda çalışanların maaşları her geçen gün eridiği aşikardır.

Mevcut şartlarda çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında korunması elzemdir. Bu bağlamda Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, aşağıdaki taleplerin yerine getirilmesi adına 25.03.2022 tarihi saat 21:20 itbarı ile 26.03.2022 saat 20:20 ye kadar 23 saatlik bir uyarı grevi başlatmıştır.Taleplerimiz aşağıdaki gibidir:

1- Her iki ayda bir çalışanların maaşlarına hayat pahalılığı artışı uygulanması.

2- Asgari ücretin her iki ayda bir belirlenip enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi3- Devletin çalışana olan borçlarını (yurt dışında olan personelin harcırahları, ekstra çalıştırılan personelin alacakları) daha fazla erimeden ödemesi.

Grev Kapsamı:

1- Grev Ercan Kule kontrolda icra edilecektir. Kule kontrol görevinin herhangi bir şekilde icra edilmeye çalışılması durumunda, yaklaşma ve saha kontrol da greve dahil edilecektir.2- Ambulans uçaklar, devlet uçakları ve emergency durumda olan uçaklara hizmet verilecektir.3- Grev ilan edildiği sırada ercan kontrolünde olan geliş uçakları, meydanımıza inişini tamamlayana kadar, motor çalıştırma almış kalkış uçağı da Ankara Kontrol’ e devredilene kadar hizmet alacaklardır.