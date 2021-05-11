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Ercan’da önlemler artırıldı

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COVID-19’a karşı Ercan’da rutin olarak uygulanan koronavirüs önlemleri, bayram süresince yolcu sayısında yaşanabilecek artış için artırıldı

Ercan’da önlemler artırıldı
 
 
T&T Havalimanı İşletmeciliği, COVID-19 salgınına karşı Ercan Havalimanı’nda rutin olarak uygulanan koronavirüs önlemlerinin, bayram süresince yolcu sayısında yaşanabilecek artış da dikkate alınarak artırıldığını duyurdu.
Şirket’ten yapılan açıklamada,  günde dört tarifeli uçuşun yanı sıra, hükümetin bir yıldır kapalı olan turizm sektörüne katkı olabilmesi için uygulamaya koyduğu üç günlük “kapalı devre turizm” charter seferlerinin de gerçekleştirileceği Ercan Havalimanı’nda salgın karşısında turistler ve havalimanı personeli için tüm sağlık önlemlerinin alındığı ifade edildi.
T&T Havalimanı işletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik,  “Yolcularımız ve çalışanlarımızın pandemi riskinden korunması için terminal geneli ve çalışma ofislerinde profesyonel ekipler ve temizlik firması tarafından düzenli olarak dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri yapılmaktadır” dedi.
Özçelik, Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, İtfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının da COVID-19’a karşı yapılan Sinovac aşılarından çift doz olarak yapıldığını ifade etti.  
Özçelik, maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiç kimsenin alınmadığını, girişlerde termal kameralar ile sıcaklıklarının ölçüldüğünü, sosyal mesafe görselleri, yer işaretlemeleri, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayıraç ve dezenfektan stantları gibi önlemlerin alındığını belirti,
 
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