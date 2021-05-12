Ercan’da ‘kaza’ uyarısı

Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde uçaklarla iletişim kurulan frekanslarda sürekli sorun yaşanmasına rağmen, gerekli yenilemenin yapılmadığı ileri sürüldü, iletişimde yaşanacak kopukluğun kazaya neden de olabileceği uyarısı yapıldı.Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası tarafından “Ercan’ın isminde sorun yok, cismi dökülüyor” başlığıyla yayımlanan açıklama özetle şöyle:“Ercan Uluslararası Havaalanı’nda SMART Binası olarak tabir edilen binadaki ekipmanların hali içler acısıdır. Ercan özelleştirme ihalesini alan T&T Group, sözleşmeyle sorumluluğu belirtilmiş olmasına rağmen ekipman sağlamamakta, yönetim de sözünü şirkete geçirememektedir.Sesimizi uluslararası alanda duyurabildiğimiz yegane yer olan Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçaklarla iletişim kurduğu frekanslarda sürekli sorun yaşanmakta ve gerekli yenileme ve parça değişikleri yapılmamaktadır. İletişimde oluşacak bir kopukluğun yüzlerce insanın canına mal olması işten bile değildir.Ayrıca inişe gelen uçakların aletli alçalmasını yaparken kullandığı VASIS sistemi bir yıla yakın bir zamandır arızalıdır ve hizmet verememektedir.Kontrolörlerin istirahat ettiği odalarda, halılar astım sorunu yaratacak kadar eskimiş ve kirlenmiş, defalarca bu durumun yönetime HTKS tarafından bildirilmesine rağmen sonuç alınamamış, sonunda Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği kendi üyelerinden topladığı aidat parasıyla bu odaları parke kaplatmıştır.7 Gün 24 Saat üzerinde oturulup hizmet verilen sandalyeler oturulamaz durumdadır fakat yenilenmemektedir. Hali hazırda personel azlığından dolayı zaten fazla mesai çalıştırılan personelin sağlığını olumsuz olarak etkilemeye devam etmektedir.T&T Group tuvaletlere ve odalara tuvalet kağıdı vermeyi bile çok görmekte, bozulan pisuvar ve tuvaletlerin tamirini bile yaptırmamaktadır.Tamamı camlarla çevrili olan ve adamızın iklimi düşünüldüğünde, adeta bir sera kadar sıcak olan kulede, bağımsız entegre klimalar çalışmamakta ve merkezi soğutma sistemi hem yetersiz hem de sağlıksız çalışmaktadır. Tek bir hatası kazaya yol açabilecek kule kontrolörleri kan ter içinde görev yapmaktadır.Yukarıda yazılan problemler için Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası defalarca girişimde bulunmasına rağmen, ne T&T Group şirketi ne de Sivil Havacılık Dairesi yönetimi ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı bu konunun çözümü için adım atmıştır. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen bu şirkete üstüne bir de vergi affı uygulanmıştır. Ercan Havalimanı'nı özellelleştirirken gözü kararan dönemin Ulaştırma bakanı günümüzün de başbakanı Ersan Saner yarattığı esere dönüp bir bakmalıdır. Ercan Havalimanı artık doğu akdeniz trafiğine modern sistemlerle ve azimli personelle hizmet veren bir otorite değil, personelin tükendiği, sistemlerin ve ekipmanların ise para babalarının kar hırsları uğruna heba edildiği, Sivil Havacılık Dairesi’nin denetleme gücünden tamamen çıkarılmış bir işletmedir. Zaten büyük bir baskı altında, tüm pandemi süreci boyunca, 7x24 hizmet veren Hava Trafik kontrolorleri’nin özverisinin bu durumu ne kadar daha tolere edebileceği tartışılır durumda olup, oluşabilecek istenmeyen olayların sorumluluğu kontrolörlerin değil, ilgisiz ve yetersiz yönetim ve gözünü kar hırsı bürümüş şirketin omuzlarında olacaktır.”