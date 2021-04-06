Ercan’da kaos

Sendikalar, Ercan Havaalanı dün şok grev yaptı, uçuşlar ertelendi, onlarca yolcu perişan oldu. Sendika yetkilileri, şok eylemlere perşembe günü yapılacak genel greve kadar devam edeceklerini duyurdu

Hükümetin hayat pahalılığını 4 ay süreyle dondurması kararı, sendikalar için bardağı taşıran son damla oldu. 8 Nisan’da genel grev kararını uygulamaya koyacak olan sendikalar şok grev ve eylemlere başladı. Bu çerçevede sendikalar, Ercan Havaalanı’nda dün şok bir grev ve eylem yaptı.Ercan Havalimanı’nda örgütlü 3 sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan’daki tüm birimlerinde dün grev yaptı.Sendikaların Ercan Havaalanı'nda başlattığı grev nedeniyle uçuş işlemlerini yaptıran onlarca yolcu bekleme salonunda kaldı, uçuşlar ertelendi. Grev nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ile Ercan arasındaki 2 geliş ve 2 gidiş olmak üzere 4 uçuş etkilendi.Saat 10.45’te kalkması planlanan Türk Hava Yolları’nın 7744 sayılı uçuşu grev nedeniyle gerçekleşmedi. THY’nin İstanbul seferi, grevin son bulmasıyla saat 15.00’te yapılabildi.Öte yandan Pegasus’un da İstanbul’dan saat 13,25’te Ercan’a inmesi beklenen 1920 numaralı uçuşu da grev nedeniyle gerçekleşemedi. Ayni uçak ile Ercan-İstanbul yapacak olan yolcuların da 14.15’teki uçuşu, uçağın gelememiş olması nedeniyle rötara takılmış oldu.Bir grup yolcu “kimi yabancı yolcuların Türkiye üzerinden aktarmalı olarak ülkelerine gideceğini, Ercan’daki erteleme nedeniyle de İstanbul’daki uçaklarını kaçıracaklarını” ifade etti.Eylem saat 15.00’te son buldu ve ilk uçuş o saat gerçekleşti.Sendikalar, Ercan’da gerçekleştirilen grev nedeniyle açıklama yaptı, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik kararını ‘insafsızlık’ olarak değerlendirdi. Sendika yetkilileri, “şok eylemler” olarak adlandırdıkları eylemlere, perşembe günü yapılacak genel greve kadar devam edeceklerini duyurdu.KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin aldığı kararın 100 bine yakın kişiyi etkilediğini söyleyerek, “Bundan sonra tedirgin olan onlar olacaktır, biz değil. Bizim şok eylemlerimiz devam edecek, her şeye hazırlıklı olsunlar” dedi.KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, “Bu bir başlangıçtır, arkası gelecektir” dedi, hükümeti ülkeyi yasalara göre yönetmesi konusunda çağrıda bulundu.Hayat pahalılığı ödeneğinin ‘maaş artışı’ olmadığını kaydeden Serdaroğlu, “Maaş artışı için değil, hayatımızı idame ettirmek için buradayız. Vekiller bizlerin vekili olduğunu hatırlasın” şeklinde konuştu.Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek üzere 4 aylığına durdurması kararını “insafsızlık, sorumsuzluk” olarak değerlendiren KTAMS Başkanı Güven Bengihan da “bardak taştı” dedi.Bengihan, acil uçuşların ve asgari uçuşların devam ettiğini, amaçlarının hükümeti göreve çağırmak, sorumluluklarını hatırlatmak olduğunu kaydederek, “sadece patronların sorunlarına çözüm üretme değil, patronlara kaynak yaratma değil, birazcık da bu ülkedeki açlık sınırının altına düşen hem özel sektör çalışanlarını hem de kamu çalışanlarını ve 42 bin sigorta emeklisini düşünmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.Hükümeti “halktan yana ve hayatı ucuzlatmadan yana kararlar almaya” çağıran Bengihan, “Biz sıramızı savdık. Sıra vergi borcunu ödemeyen, devletin kaynaklarını sömüren ultra zenginlerdedir” dedi.Bengihan, "hükümetin yaklaşık 100 bin kişiyi etkileyecek kararlar aldığını, buna tepki olarak şok eylemler yapacaklarını daha önceden duyurduklarını" ifade etti.KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası oluşan altı sendika, aynı nedenlerle perşembe günü ülke çapında genel grev ve Meclis önünde eylem yapacaklarını, ayrıca hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı. Sendikalar, 8 Nisan Perşembe günü öncesi ve sonrasında şok eylem ve grevlerle çok sert tepki koyacaklarını da duyurdu