Ercan’da ihmal ölüme neden oldu

Yurt dışına gitmek için Ercan Havalimanı'nda bulunan 57 yaşındaki İskan Aruk aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Aruk’un aniden rahatsızlandığı esnada havalimanında olmayan sağlıkçı ve ambulans nedeniyle ilk müdahalenin çevredekiler tarafından yapıldığı aktarıldı.

Aruk, yarım saate yakın ambulansın gelmesini beklerken, ambulansın gelişindeki gecikme ise Aruk’un sonunu getirdi.

Aruk’un ölümü, havaalanındaki ambulans ve sağlık ekibi bulundurulmaması konusundaki ihmali gözler önüne serdi.

Aruk, havaalanında anında sağlık ekibince kendisine müdahale yapılmış olsaydı belki de bugün yaşıyor olacaktı.

Bilindiği üzere T&T Airport işletilen Havaalanı'nda bir süreden beridir ambulans bulundurulmuyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, havalimanlarında ambulans bulundurulmasının zorunlu olduğunu defalarca altını defalarca çizerken, T&T ise buna aldırış etmiyor.

Günde binlerce insanın seyahat ettiği, ciddi kazaların olabileceği Ercan Havalimanı'nda tüm insanların sağlık güvenliğinin tehlikeye atılmasına göz yumulmaya devam ediliyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve T&T Şirketinin KKTC ile anlaşma şartlarında havaalanında 24 saat ambulans bulundurma ve yine havaalanı içerisinde acil servis gibi sağlık hizmeti verilmesi zorunlu olmasına rağmen T&T Şirketi bu kurala uymuyor.

Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri bu konuda derhal önlem alınması konusunda yetkili birimlere çağrı yapmış, T&T Şirketi’ne ve Sağlık Bakanlığı’na da bu konuda yazı yazmıştı.

Hükümet yetkilileri ve ilgili bakanlıklar bu konuda bir girişimde bulunmazken, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda neden harekete geçmediği bilinmiyor.

ICAO kurallarına göre olası uçak kaza, kırım ve yangınlara müdahil olması için Havaalanı’nda zorunlu olarak ambulans bulundurulması ve bu ambulansların hiçbir surette başka amaçlar için meydanı terk etmemesi gerektiği belirtiliyor.

Ancak buna rağmen havaalanındaki ambulans, bölgedeki köylere hizmet verdiğinden Havaalanı’nda bulunmuyor.

Bu ciddi eksiklik karşısında yetkili birimlerin derhal harekete geçmemesi nedeniyle havaalanında yaşanacak herhangi bir sağlık sorunu ya da olası bir kazada müdahalenin erken yapılamayacak olması, büyük bir ihmali de beraberinde getiriyor.