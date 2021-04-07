Ercan’a 2 ayda 43 bin yolcu ve 429 sefer

KKTC’nin hava yolu ile yurt dışına açılan tek kapısı konumundaki Ercan Havalimanı’nı Ocak ve Şubat 2021 aylarında 42 bin 792 yolcu kullandı. İki aydaki uçak sayısı ise 429 oldu



KKTC’nin hava yolu ile yurt dışına açılan tek kapısı konumundaki Ercan Havalimanı’nı Ocak ve Şubat 2021 aylarında 42 bin 792 yolcu kullandı. İki aydaki uçak sayısı ise 429 oldu.

Sivil Havacılık Dairesi istatistiklerine göre Ercan Havalimanı’na 2021 Ocak ayında 19 bin 138 olan yolcu sayısı Şubat’ta 23 bin 654 olarak gerçekleşti. 2021’in ilk iki ayında Ercan’a kullanan tarifeli uçak sayısı 429 oldu.

Ocak ayında Ercan’a inen uçak sayısı 217 iken şubatta bu rakam 212 oldu. Ocak ayında Ercan Havalimanı’na 40 bin 234, Şubatta ise 30 bin 447 kargo giriş çıkışı yaptı. İki aylık toplam kargo rakamı ise 70 bin 681 olarak gerçekleşti.

Ercan Havalimanı’na Ocak ayında 33 bin 230, Şubat ayında ise 27 bin 25 kargo girişi yaşandı. Ayni dönemde ise çıkan kargo sayısı 7 bin 4 ile 3 bin 422 olarak gerçekleşti. İki ayda 60 bin 255 geliş, 10 bin 426 kargo çıkışı yaşandı.

Pandeminin henüz başlamadığı KKTC’de Ercan Havalimanı’na geçtiğimiz Ocak ayında kullanan uçak sayısı 2 bin 98 olurken yolcu sayısı ise 296 bin 381 olarak gerçekleşti.

Ocak ayındaki kargo rakamlarına bakıldığı zaman ise bu sayı 159 bin 430 oldu. Şubat ayında ise Ercan’dan 2 bin 1 uçak inip kalkış yaparken ve yolcu sayısı ise 279 bin 931 oldu. Kargo rakamlarına bakıldığında Şubatta 149 bin 553 kargo giriş çıkışı yapıldı.

