Ercan Turhan’dan ‘Türkiye’ vurgusu

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Turhan, KKTC ekonomisinin lokomotifinin turizm ve yüksek öğrenim olduğunu ve her iki sektörün de ana pazarının Türkiye olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinde turizm sektörünün büyük yaralar aldığını ve küçük otellerin Türkiye’nin gönderdiği yardımlarla ayakta durabildiğini söyleyen Turhan, “Bunlar olmasaydı üç ve dört yıldızlı bütün oteller iflas etmiş olacaklardı” dedi

Ercan Turhan, kamu maliyesinin tamamen memur maaşlarının ödenebilmesine dayalı olduğunu ve maaşların Türkiye tarafından finanse edildiğini dile getirerek

tüm alt yapı yatırımlarının da Türkiye tarafından finanse edildiğini ifade etti.

Tüm bu gerçeklerin dikkate alınmasının önemine vurgu yapan Ercan Turhan, KKTC vatandaşlarının eksiksiz olarak Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gitmesini ve Türkiye ile olan dayanışmayı artırabilecek olan adaya oy vermesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

“Ben bir turizimciyim esasen mesleğim gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin savunuculuğunu yapmadım yapmanın da doğru olmadığını düşünüyorum Lakin önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili görüşlerimi hem Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı hem de 10 yılı aşkın burada sürdüren burada yatırım yapmış çocuklarını büyütmus ve burayı çok ama çok seven bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olarak açıklamam ve dostlarımla paylaşmam gerektiğine inanıyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ekonomisinin lokomotifi turizm ve yüksek öğrenim Her iki sektöründe ana pazarı şu an için Türkiye

uçak sefer sayılarından tutun ülkeyi ziyaret edecek misafir sayısına gelecek öğrenci profiline kadar Türkiye bu iki sektör için çok önemli bir pazar ve olmazsa olmaz bir pazar her iki sektöründe ana pazarı olan Türkiye bu iki sektör için çok önemli bir pazar ve olmazsa olmaz bir pazar

İçinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde sektörümüz büyük yaralar aldı küçük oteller Türkiye cumhuriyeti devletinin göndermiş olduğu bir takım teşvik ve yardımlarla ayakta durabilmektedir bunlar olmasaydı belki ülkemizdeki üç ve dört yıldızlı bütün oteller iflas etmiş olacaklardı 2021 yılı Turizm açısından çok zor bir yıl olacak bu yüzden Türkiye ile seviyeli düzgün ilişkiler kurulması ve takibi çok çok önemlidir

KKTC sadece bu iki ana sektör sayesinde ayakta durabilmektedır

Kamu maliyesi tamamen memur maaşlarının ödenebilmesine dayalıdır ve bu maaşlar Türkiye tarafından finanse edilmektedir

Tüm alt yapı yatırımları Türkiye tarafından finanse edilmektedir

Doğu Akdeniz’deki ülkemizin menfaatleri Türkiye tarafından takip edilmektedir

Güvenliğimiz Türkiye tarafından sağlanmaktadır

Güvenli turizm yapabilmemiz için hayati önem taşıyan pandemi hastahanesi Türkiye tarafından yapılmıştır

Dünya ile ulaşımımız Türkıye tarafından sağlanmaktadır

Yaşam için Olmazsa olmaz ihtiyacımız olan su Türkiye tarafından temin edilmektedir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra güney Kıbrıs’la bir araya gelecek Türkiye heyetinin masada güçlü olabilmesi için Kuzey Kıbrıs tarafının ekonomik olarak güçlü olması gerekmektedir

Lütfen tüm Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarının eksiksiz olarak bu önemli seçime katılması ve bu şartlar altında inandığı ve Türkiye ile olan dayanışmayı arttırabilecek olan adaya oy vermesi çok önemlidir

Saygı ve sevgilerimle