banner875
banner885
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
12 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
56 0
 
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
11 0
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
27 0
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
20 0
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
banner878
banner887

Ercan - Trabzon seferleri yarın başlıyor

banner898

Haftada iki sefer olmak üzere pazartesi ve Cuma günü gerçekleştirilecek seferlere yoğun ilgi olması bekleniyor

banner825
Ercan - Trabzon seferleri yarın başlıyor
banner892
Türk Hava Yolları (THY) karşılıklı Ercan - Trabzon seferlerine yarın başlıyor.

Haftada iki sefer olmak üzere pazartesi ve Cuma günü gerçekleştirilecek seferlere yoğun ilgi olması bekleniyor. 

İlk uçuş Trabzon’dan yarın saat 18.45’te gerçekleşecek ve THY uçağı Ercan Havalimanı’na KKTC saati ile saat 19.45’te inecek.

Trabzon seferlerinin başlaması nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  ve  Türk Hava Yolları  Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan Ercan Havalimanı’nda Trabzon seferinden gelen yolcuları karşılayacak.

Halk oyunları ile karşılanacaklar

Trabzon’dan gelen ilk seferde uçağın  aprona girişi sırasında Gençlik Dairesi’ne bağlı Kıbrıs Halk Dansları ekipleri gösteri sunacak.

Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü ise organizasyonda Trabzon’dan gelen ve giden yolculara havalimanında ikram verecek.

banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.