Ercan-Trabzon seferleri başladı​​​

Ercan Havalimanı'ndan Trabzon'a uçak seferleri başladı.

​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen basın mensupları ve yolcuları taşıyan TK 4372 sefer sayılı uçak Trabzon Havalalanına indi.​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen basın mensubu ve yolcuları KKTC Trabzon Konsolusu Erek Çağatay, Devlet Hava Meydanları Baş Müdürü Sezgin Değirmenci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Türk Hava Yolları İstasyon müdürü Osman Hacımahmutoğlu, karşıladı.​Yolcuları karşılayan Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, direk uçuşların hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, karşılıklı uçuşların başlamasıyla birlikte başta turizm olmak üzere diğer alanlara da ekonomik yönden katkı sağlayacağını ifade etti.​Ulaşımda zaman kaybının önüne geçildiğini ifade eden Erek Çağatay, direk uçuşlarla birlikte ulaşım maliyetlerinin de düştüğünü söyledi.