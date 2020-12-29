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Ercan İtfaiyesi’nde endişeli bekleyiş

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Ercan İtfaiyesi’nde dört vaka çıkmasının ardından diğer çalışanlarda endişeli bir bekleyiş başladı

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Ercan İtfaiyesi’nde endişeli bekleyiş
 
Ercan Havalimanı’nda önceki akşamüzeri yapılan testlerde Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı itfaiye bölümünde çalışan 4 kişide COVID-19 pozitif olduğunun saptanması nedeniyle diğer çalışanlarda endişeli bir bekleyiş başladı. İtfaiye bölümünde personel bir ilaçlama çalışması yaptı, ardından da Değirmenlik Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmasında bulundu.
Çalışanlarla ilgili temaslı takibi devam ederken, temaslı olarak görülmeyen ve 4 gün önce kendilerine PCR yapılan personel, dün yeniden PCR testi yapılmasını istedi.
Aynı ortamı paylaşarak çalıştıkları için temaslı olarak görülmeyenler de büyük korku yaşıyor. Yetkililerin “İki nöbet sonra PCR yapılacak, şimdi yapmanın anlamı yok” demesi personelin tepkisine neden oldu.
Evlerine gidip geldiklerini, ailelerini riske atmak istemediklerini belirten çalışanlar, “PCR testi yapılsın, rahat değiliz. PCR testi sonrası evimize gitsek de kendimizi izole edeceğiz” dedi.
Sivil Havacılık Dairesi’nde örgütlü KTAMS’ın ve KAMU-SEN’in yetkilileri, itfaiye şubesine gelerek, PCR yapılması için girişim başlattı.
 
 
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