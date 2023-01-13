Ercan Havalimanı’nda Denktaş’ın anılarından sergi oluşturuldu

Ercan Havalimanı’nda, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anılarından sergi oluşturuldu.

Ercan Havalimanı’nda, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anılarından sergi oluşturuldu.



Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 11. Yıldönümünde, T&T Ercan Havalimanı’nda açılan “Fotoğrafları ve kendi sözleri ile Rauf R. Denktaş” isimli sergiyle anılıyor.

Sergide, “ömrünü bir davaya adamış merhum cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın bir halkın var oluş ve özgürlük mücadelesinin hızlandırılmış tarihi” yer alıyor.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergi, Denktaş’ın binlerce fotoğrafının yer aldığı özel arşivinden seçilen fotoğraflar ve bu fotoğrafları anlatan kendi sözlerinden oluşuyor.

Mine Kar ve Cem Kar tarafından araştırması yapılan ve hazırlanan sergide, Rauf R. Denktaş’ın görülmemiş fotoğrafları, çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve Kıbrıs tarihine ışık tutan sözleri yer alıyor. Sergi, Denktaş ailesinden özel izin alınıp, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Lefkoşa’daki çalışma ofisinde bulunan kendi özel arşivine girilerek hazırlandı.

Sergi ile ilgili açıklama yapan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, merhum Rauf Raif Denktaş’ı 11. Ölüm yılında özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Özçelik, Kıbrıs Türkü’nün gönlünde çok özel bir yere sahip olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edeceğini kaydetti. Özçelik, sergide emeği olan Mine Kar ve Cem Kar’a da teşekkür etti.

