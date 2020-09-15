banner480
banner69
153 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
56 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
29 0
74 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
393 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
15 0
banner460

Ercan Havalimanı yabancı yolculara kapatılacak

banner476

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havaalanı'nın, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve çocukları” dışında yolculara kapatılacağını duyurdu

Ercan Havalimanı yabancı yolculara kapatılacak
Ercan Havalimanı, yarından itibaren 4 günlüğüne yabancı yolculara kapatılıyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarına yayınladığı bilgi notuna (NOTAM) göre, Ercan Havaalanı, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve çocukları” dışında yolculara kapatılacak.
TAK muhabirinin Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den aldığı bilgiye göre, yarın başlayıp 20 Eylül’e kadar sürecek kısıtlama süresinde Ercan’a THY ve Pegasus olmak üzere günde toplamda 2 sefer düzenleyecek. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.