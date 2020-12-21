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Ercan Havalimanı ve Akıncılar'da virüs paniği

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Ercan Havalimanı ve Akıncılar'da virüs paniği

Ülkedeki yerel vakalardaki artış dikkat çekerken, neredeyse her bölgeden pozitif vaka haberleri gelmesi tedirginliği artırmakta.

Bize ulaşan bilgilere göre, T&T Ercan Havaalanı'nda bir personelin testi pozitif çıktı.

Teknik bölümde çalışan Akıncılar'da sakin kişinin vardiya çalıştığı öğrenilirken, dün gece vardiyası olduğu halde işe gelmeyen çalışanın yaptırdığı PCR testinin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi. 

Ercan'da çalışan personel arasında huzursuzluk ve panik yaşandığı belirtilirken, korona testi pozitif çalışanın köyü olan Akıncılar'da da panik havası yaşandığı bildirilmekte.

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