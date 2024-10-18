Ercan Havalimanı masaya yatırıldı

Turizmin duayen isimlerinden Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar ile T&T Ercan Havalimanı İşletme Genel Müdürü Sayın Serhat Özçelik BRT’de yayınlanan Köşetaşı programında KKTC’deki havacılığı tartıştı. Ercan Havalimanı ile ilgili gündemde olan her konu masaya yatırıldı.



Reha Arar programda ilk olarak vatandaşlardan yaygın gelen eleştirilerden olan pahalılık konusunu gündeme getirirken T&T Ercan Havalimanı İşletme Genel Müdürü Sayın Serhat Özçelik havalimanındaki yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olmadığını savundu.

Dünyanın birçok havalimanındaki fiyatları da gözlemlediklerimi ve Ercan’ın diğer limanlardan daha pahalı olmadığını ifade eden Özçelik, elde ettikleri gelirin yüzde 56’sını devlete ödediklerinin de hesaba katıldığında fiyatların normal olduğunun kabul görmesi gerektiğini kaydetti.

Bu çerçeveden bakıldığında aşırı karlılıkla çalışmadıklarını belirten Özçelik, iddiasını şu örnekle destekledi: “Havacılık geliri olarak baktığımızda yolcu başı 15 euro alınıyorum. Herkes diyor ki ne kadar büyük para hayır o kadar büyük bir para almıyorum. Çünkü bu paranın %47.8 + KDV’sini devlete ödüyorum. Şimdi bu hesaba baktığınızda piyasayı da biliyoruz Girne içinde ya da Lefkoşa’da da bugün bir bardak kahvenin fiyatına baktığınızda Ercan Havalimanı’nın da bu kadar yüksek fiyatlarda olduğunu düşünmüyorum”



Ercan’da uçuş emniyeti tamdır

Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Ercan Havalimanı’nda bazı eksikliklerin görüldüğünün de tartışıldığı programda, Reha Arar gözlemlerine dayanarak, “Peki bu inşaatı aldığınız zaman belirli problemler vardı inşaat tam bitmemişti, biraz sıkıştı halen de mesela kablolar yerlerde oralar düzenleniyor bunlar ne zaman biterek havalimanı tam kapasite ile çalışabilecek?” şeklindeki bir değerlendirmede bulunarak sorusunu yöneltti.

Ercan’daki eksikliklerin hemen hemen tamamlandığını açıklayan T&T Ercan Havaliman’ı İşletme Genel Müdürü Serhat Özçelik, havacılıktaki birinci öncelik olan uçuş emniyetinin Ercan Havalimanı’nda var olduğuna vurgu yaptı.



Özçelik: Ercan elektrik borcunu da vergisini de ödüyor

Serhat Özçelik’in Ercan’da devletle kar ortaklığı ve devlete yapılan ödemelerden bahsederken Reha Arar da son zamanlarda Ercan ile ilgili “elektrik parasını ödemiyor” şeklindeki yoğun eleştiriyi gündeme getirdi.

Eleştirilerin eksik ve yanlış bilgi üzerinden yapıldığını ifade eden Özçelik, “Bir kere net olarak T&T, Ercan’da her zaman elektrik borcunu ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir. Fakat şu anda gördüğünüz çalışan bu havalimanına hali hazırda tüm faaliyetlerini yerine getiren açılmış olan bu havalimanını şantiye elektriği üzerinden bir ücretlendirmenin yapılması da hakkaniyete uymuyor. Ama ödeniyor paraları onu net söyleyeyim” şeklinde konuştu.

T&T Ercan Havalimanı İşletmesinin elektrik faturasını ödemediği yanında vergi de vermediğiyle ilgili eleştirilere de açıklık getiren Özçelik, “2023 yılı itibariyle Ercan Havalimanı kar etti zarar etti bir sürü konuşma da yapılıyor. Biz geçen yıl 420 milyon TL kar ettik. Bununla ilgili vergilerimizi de ödedik. 1.6 milyar TL’den fazla katkı yaptık. Havalimanları 7 gün 24 saat çalışıyor özellikle bayramdı, tatildi otel sektörü gibi gerçekten ciddi emekler sarf ediliyor. Ricam bu havalimanı ülkeye ait bir şey bu bize ait değil biz işletme sonunda bırakıp çıkacağız. Burası devletin halkın malı. Rum tarafında bakıyorum herkes kendi havalimanı ile ilgili keyifli şeyler anlatırken biz nedense bir olumsuzluklar üzerinden bir matematik kurmaya çalışıyoruz bu olumsuzluk diye bahsedilen konuların büyük bir bölümünün de olumsuzluk olmadığını görüyorum”

Elektirk ve vergi konularıyla ilgili konu konuşulurken, Ercan Havalimanı’ndaki olumlu gelişmelere de dikkat çeken Reha Arar, “O kadar güzel şeyler de oluyor ki mesela geçtiğimiz hafta Türkiye’den gelirken turizm ofisinin önünden geçtim çok şık olmuş. Ben dünyanın hiç bir yerinde o kadar şık bir turizm ofisi görmedim Turizm Bakanı’nı hakikaten kutluyorum” şeklinde bir turizmci olarak gözlemlerini aktardı.



Eski havalimanı ne olacak?

Ercan Havalimanı ile ilgili son zamanlarda gündemde tartışılan konulardan olan “ eski havalimanının ne olacağı” konusunu da gündeme getiren Reha Arar, eski havalimanının en güzel değerlendirme şeklinin fuar alanı olabileceği görüşünü ortaya koydu.

Haziran ayında eski havalimanında bir fuar organizasyonu düzenlendiğini ve başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Serhat Özçelik, “Otel gibi bir şey düşünmüyoruz şu anda çok zor orada ciddi bir proje yenilenmesi gerekiyor. O binanın çok yüksek elektrik gideri var ısıtması, soğutması bu kadar böyle anlatılıyor ama bu kadar kolay değil bunlar.Şu an için orada büyük bir tasarrufumuz yok onu net söyleyeyim. Yani şu anda o şekilde duruyor. Bir eğitim kuruluşu da olabilir. Uçuş eğitimleri yapılabilir. Bir sürü konu düşünebiliriz” dedi.



Yolcu çıkışı önündeki kaos nedendir? Nasıl çözülebilir?

Ercan Havalimanı’ndaki yolcu çıkışındaki kargaşayı da gündeme getiren Reha Arar, “Geçen Cuma günü ben saat 19:00 uçağı ile İstanbul’dan geldim arabama ulaşmam 28 dakika sürdü. Gümrükten çıktım saatime baktım tam bir kaos. İnsanlar ellerinde levhalarla misafir karşılamaya çalışıyorlar ondan sonra geçiyorsunuz taksiciler ayrı bir problem bir kademe daha ileri gidiyorum Kıbhas o ayrı bir şekilde yanlış bir konumda ve orada eskiden 3 şerit olan yol 2’ye düşmüş ve orada tam bir kaos yaşanıyor. Ne otellerin arabaları gelip misafirlerini alabiliyor. O misafirler orada valizleriyle yığılıyor” gözlemini aktarıp bu konuda ne yapılacağını sordu.

Çıkış kapısı önündeki yolcu karşılama bölümünde yoğun saatlerde bir yoğunluk yaşandığını kabul eden Serhat Özçelik, “Karayolları Dairesi bu alanın kontrolü bana aittir diyor. Bizim kendi talebimiz oldu. Bırakın biz bunu çözücez tabii ki bunu çözmek 3 dakika. Yani çok sıkıntılı bir işlem değil. Karar bekliyoruz bu tek bir kurum değil. Polis var, belediye var, tek bir kurum değil. O yol üzerindeki yapılanmanın ne şekilde olacağı. Taksinin nerede durması gerekitiği, Kıbhas’ın nerede durması gerektiği, otel araçlarının nerede durması gerektiği, bu arada otel araçlarının hepsinin içeride otoparkta yerleri var hiçbiri kullanmıyor. Otel araçlarını görüyorum yolun üzerine park ediyorlar. O da yolu park ederek kapatıyor. Otobüsü park ediyor, taksiyi park ediyor zaten kimsenin hareket hali yok. Oteller araçlarını kendi yerlerine alsalar rahat bir şekilde çıkıp gidecekler. Yakınen takip ediyorum. Bir yolunu bulacağız” diyerek düzenleme için devletten yetki beklediklerini vurguladı.

