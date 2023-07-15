Ercan Havalimanı, 20 Temmuz akşamı uçuşlara kapatılacak

Ercan Havalimanı taşınma amacıyla 20 Temmuz akşamı uçuşlara kapatılacak. Uçuşlar 21 Temmuz sabahı yeni terminal binasından başlayacak

Ercan Havalimanı, taşınma nedeniyle 20 Temmuz saat 19.15 ile 21 Temmuz 07.00 arası tüm uçuşlara kapatılacak. 21 Temmuz saat 07.00’den itibaren uçuşlar yeni terminal binasından başlayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“20 Temmuz 2023 tarihinde Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve yeni pisti resmen açılıyor. Uçuşlar 20 Temmuz 2023 saat 19.15’e kadar mevcut terminal binası kullanılarak devam edecektir.

20 Temmuz saat 19.15’ten 21 Temmuz saat 07.00’ye kadar Ercan Havalimanı taşınma amaçlı, tüm uçuşlara kapatılacaktır.

21 Temmuz sabah saat 07.00’den ise itibaren geliş/gidiş uçuşları yeni terminal binasından yeniden başlayacaktır.”

