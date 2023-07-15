banner913
banner932
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
12 0
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
14 0
 
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
32 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
22 0
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
61 0
Akaryakıta bir zam daha
Akaryakıta bir zam daha
27 0
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
16 0
banner964

Ercan Havalimanı, 20 Temmuz akşamı uçuşlara kapatılacak

banner476

Ercan Havalimanı taşınma amacıyla 20 Temmuz akşamı uçuşlara kapatılacak. Uçuşlar 21 Temmuz sabahı yeni terminal binasından başlayacak

banner825
Ercan Havalimanı, 20 Temmuz akşamı uçuşlara kapatılacak
banner960
Ercan Havalimanı, taşınma nedeniyle 20  Temmuz  saat 19.15 ile 21 Temmuz 07.00 arası tüm  uçuşlara kapatılacak. 21 Temmuz  saat 07.00’den itibaren uçuşlar yeni terminal binasından başlayacak
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“20 Temmuz 2023 tarihinde Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve yeni pisti resmen açılıyor. Uçuşlar 20 Temmuz 2023 saat 19.15’e kadar mevcut terminal binası kullanılarak devam edecektir.
20 Temmuz saat 19.15’ten 21 Temmuz saat 07.00’ye kadar Ercan Havalimanı taşınma amaçlı, tüm uçuşlara kapatılacaktır.
21 Temmuz sabah saat 07.00’den ise itibaren geliş/gidiş uçuşları yeni terminal binasından yeniden başlayacaktır.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.