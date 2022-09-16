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"Ercan Havaalanı Yeni Yatırım Yapım İşleri Kontrollük Teşkilatı”nda yetkili kılınan isimler yayımlandı

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"Ercan Havaalanı Yeni Yatırım Yapım İşleri Kontrollük Teşkilatı”nda yetkili kılınan isimler yayımlandı
Bakanlar Kurulu, on kişiden oluşan “Ercan Havaalanı Yeni Yatırım Yapım İşleri Kontrollük Teşkilatı”nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havaalanı İşletme Haklarının Devredilmesi İhalesi kapsamında yapım işleri konularının tamamından tam yetkili olarak görevlendirilmesine karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, “Ercan Havaalanı Yeni Yatırım Yapım İşleri Kontrollük Teşkilatı”nda T.C. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden Erdem Şentürk, "Yapı Kontrol Amiri" olarak görevlendirildi.
Ayrıca, Planlama ve İnşaat Dairesi’nden mimar M. Oğuz Akçay ve inşaat mühendisi Hıfzı Avdan; Karayolları Dairesi’nden inşaat mühendisleri Arkın Şansalan, Peri Yüksel ve İbrahim Soygür; Planlama ve İnşaat Dairesi’nden elektrik mühendisleri Murat Taşan ile Süleyman Mert Çakır, makine mühendisi Ali Çayönlü, mimar Pınar Özetem ve Sivil Havacılık Dairesi'nden elektrik-elektronik mühendisi Ali Rüzgar, “Ercan Havaalanı Yeni Yatırım Yapım İşleri Kontrollük Teşkilatı”nda yer aldı.
 
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