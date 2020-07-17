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Ercan'da yeni pist boyanıyor

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Ercan'da yeni pist boyanıyor
17 Temmuz 2020 Cuma 14:21

 Ercan Havalimanı’nın pisti boyanıyor. Pistte, boyama işlemlerine başlandığı açıklandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, uçuşların az olduğu bu dönemde havalimanının pistinin boyama çalışmalarına başlandığını ve en kısa sürede bitirileceğini kaydetti.

Özçelik, yazılı açıklamasında, daha önce apron ve taksi yollarının boyandığını ve uluslararası standartlarının muhafaza edildiğini kaydederek, bu tür boyama işlemlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

PİSTİN SORUNLU BÖLÜMLERİ YENİDEN YAPILDI

Özçelik, mevcut pistinin sorunlu bölümlerinin ise havalimanının tarifeli seferlere kapalı olduğu COVID-19 döneminde sökülerek yeniden yapıldığını açıkladı.

Pistin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın oluşturduğu kontrollük teşkilatı denetiminde sürdürülen çalışmalar neticesinde 300 metrelik bölümünde oluşan bütün sorunların giderildiğini anlatan Özçelik, ayrıca, çalışmalar boyunca pistin genel bakımı ve Alfa taksi yolunun da asfaltlandığını kaydetti.

HAVALİMANINDA COVID-19 ÖNLEMLERİ ALINIYOR

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, COVID-19 önlemleri kapsamında bugüne kadar uçuş emniyeti ve güvenliğinden ödün vermediklerini, havalimanının her noktasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydetti.

Güvenlik, check-in, pasaport kontrol, gelen ve giden yolcu, bagaj bölümü ile diğer alanlarda özel ekiplerce sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını ifade eden Özçelik, “İlaçlamalar belirli aralıklarla devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir” dedi.

Özçelik, yolcuların havalimanında sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmesine de dikkat edeceklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nda çalışan tüm personelin ofiste ve alanda çalışmaya geçmeden önce havalimanında ateşlerinin ölçüldüğünü ve ona göre işbaşı yaptığını belirten Özçelik, iş sağlığı -güvenliğine ve sağlığın öncelikleri olduğunu vurguladı.

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