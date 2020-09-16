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Ercan'da tüm sonuçlar negatif

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Ercan Havalimanı çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı; testlerin tümünün negatif çıktığı açıklandı

Ercan'da tüm sonuçlar negatif

Sağlık Bakanlığı, Dünya genelindeki Coronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında Ercan Havalimanı çalışanlarına Covid-19 testi yaptı. Testlerin tümünün negatif çıktığı bildirildi.
T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, havalimanında daha sağlıklı ve güvenli hizmet vermek için koronavirüs testi yaptıran personelin test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.
COVID-19 önlemleri kapsamında T&T Ercan Havalimanı’na maskesiz girilmesinin yasak olduğunu ifade eden Özçelik, havalimanı girişlerinde termal kameralar ile herkesin ateşinin ölçüldüğünü kaydetti.
 Özçelik şöyle devam etti:
 “Havalimanının birçok noktasına COVID-19 ile ilgili uyarıcı levhalar ve otomatik el dezenfektan cihazları yerleştirdik. Yolcularımızız sosyal mesafesini koruması için zemine uyarıcı çizgiler konuldu. Havalimanımızda 7/24 düzenli ilaçlanıp dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah alınan tedbirlerle, yaygın hale gelen bu salgını hep birlikte kontrol altına alacağız.”
 
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