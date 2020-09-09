Ercan'da karantina kaosu

Ülkede dün alınan kararlar doğrultusunda 7 günlük karantina kuralının başladığı ilk gün ülkede sistem çöktü.



Ercan Havalimanı'na gelen yüzlerce yolcu karantina otellerinin dolu olması ve hazır olmamasından dolayı Ercan'da mahsur kaldı.



Ercan Havalimanı’ndaki görevliler gelen yolcuları karantina otellerine göndermek üzere otobüslere yönlendirse vatandaşlar otobüslere girmeyi reddetti.



Ercan Havalimanı’nda yaşadıkları duruma isyan eden yolcular ‘sabahın 3’ünden beridir burada bekliyoruz ne arayan var, ne soran var, çocuklarımız arabaların arka bagajlarında uyudu ve hala tek bir yetkiliye ulaşıp ta bizleri nereye götüreceklerine karar veremediler’ dedi