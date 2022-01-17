Eray Cemil Erdenay son yolculuğuna uğurlandı

Niyazi Ergülen
Bir süreden beridir yaşadığı rahatsızlık sonucu önceki gün yaşamını yitiren Guzelyurt bölgesinin sevilen sayılan iş insanı Eray Cemil Erdeney son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan ikindi namazı sonrası Erdenay’ın cenazesi Yuvacık Kabristanlığına defnedildi.
Erdenay’ın cenazesine merhumun ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve bölge milletvekilleri katılanlar arasındaydı.
Güzelyurt’un efsane benzincisi olarak bilinen Eray Cemil Erdenay 84 yaşındaydı.
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