Eralp hoca, emekli oldu, önemli mesajlar verdi

Eğitim ve spor camiasının değerli, sevilen öğretmenlerinden Eralp Şerifoğlu bugün itibariyle emekli olduğunu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Eralp hoca yaptığı paylaşımda önemli mesajlar verdi.

Eralp Şerifoğlu'nın paylaşımı şöyle:

"Zor Ayrılık.

Her güzel şeyin bir gün biteceği gerçeğini bilerek,

İnsan hiç istemese de, hayatta önemli kararlar almak zorunda kalıyor.

Dile kolay, 56 yıllık ömrümün 33 yılını geçirdiğim, Evim dediğim, değeri bazı kimseler tarafından bilinmese de, hem öğrencisi, hem de Öğretmeni olarak

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Liseli olmaktan her zaman gurur duydum.Bugün itibarıyle okuluma, öğrencilerime ve meslektaşlarıma istemeden de olsa veda ediyorum.

17 Ekim 1990 yılında başlayan mesleğim de;

Can Öğretmen arkadaşlarım ve canım Öğrencilerimle birlikte çok güzel başarılar, hayal kırıklıkları,hüzünler,mutluluklar yaşadım.

Hiç silinmeyecek anılar ve bitmeyecek kıymetli dostluklar biriktirdim.

Ne mutlu bana ki sizler gibi değerli insanlarla birlikte çalışma şansı buldum.

Öylesine özel bir meslek ki Öğretmenlik!

Bir çocuğun, gencin hayatına dokunuyorsun.Yeri geldiğinde Annesi, Babası oluyorsun. Başarıları mutluluğun, hüznü, kederin oluyor.

Yıllarca arkadaşlarımla çok güzel insanlar yetişdirdik. Onlarla gurur duyduk.Zaman içinde Öğrencilerimin çocuklarına da Öğretmenlik yaptım.Öğrencilerimin meslektaşım olarak okuluma geldiği günleri de gördüm.Bu bir öğretmen için tarif edilmez bir zenginliktir.

Sevgili Öğrencilerim;

Kendinize her zaman güvenin. Siz zanaatkar, üreten ,Emekçi insanlar olacaksınız. Ülkenizin size çok ihtiyacı var.

Kendinize, öğretmenlerinize, mesleğinize ve insanınıza karşı Saygıda asla kusur etmeyiniz.

Vatanınızı, toprağınızı, insanınızı sevin, koruyun, mutlaka çalışın ve üretin.

Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilin. İdeallerinizden asla vazgeçmeyin. Her zaman doğrunun,ilmin ve iyinin yanında durun.Hakkınızı bilin, hakkınızı koruyun.

Değerli Anneler, Babalar.

Çocuklarınıza her durumda güvenin, inanın. Onların sizden istediği tek şey ilginiz ve sevginizdir. Sevgi ve güvenin yenemeyeceği zorluk yoktur.

Sayın seçilmişler;

Benim Öğrencilerim de özel okullar da okuyan öğrencilerimizin sahip olduğu, güzel sınıflara, kafeteryalara, spor salonlarına, müzik odalarına,tam gün eğitim alma hakkına sahiptir.

Bu güzellikleri onlardan ne olur artık esirgemeyin. Devlet okullarında okuyan çocuklarımız da çağdaş şartlarda eğitim almaya layıktır.

Bu ayrılış vaktinde;

İzinden gururla yürüdüğüm Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, meslek yaşamıma katkı koyan,hayatta olmayan tüm Öğretmenlerimi saygı ve rahmetle anarım.

Üzerimde emeği olan herkesin,

Canım Annemin ve Babamın, hayatta olan tüm Öğretmenlerimin ellerinden öperim.Hepinize kalpten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.Emeklerinizi, hakkınızı ne yapsam ödeyemem.

Sevgili Müdürüm, muavinlerim ve Öğretmen Arkadaşlarım.

Sizlere, VEDA etmek istemiyorum! Öğrencilerimize Sözüm var!

İzniniz olursa;Emekli bir meslektaşınız olarak

Okul Aile Birliğinde görev alarak, sizlerle birlikte öğrencilerimize katkı koymaya devam etmek arzusundayım.

Mesleğimi layıkıyla yerine getirmeye çalışırken,yıllar içinde fark edemediğim, yaşamına dokunamadığım,bilmeden incittiğim öğrencilerim.

Yıllarca bana her konuda yardımcı olan vefalı Öğretmen Arkadaşlarım.

Sevgili Müdür, muavinlerim ve bize fedakarca hizmet eden okul çalışanı değerli emekçi arkadaşlarım.

İçinizde üzdüğüm, kırdığım varsa, affola.

İnsanız! Mutlaka hata yaparız.

Hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa, hepinize helal olsun.

Sevgi ve Saygılarımla.

Hoşça kalın."