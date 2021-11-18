banner583
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
11 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
1.1B 0
 
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
33 0
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
99 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
33 0
54 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
89 0
banner661
banner726

Entübe edilen hastaların çoğu aşısız

banner476

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yatan hastaların yarısının, entübe edilen hastaların ise çoğunun aşısız olduğunu belirtti.

banner714
Entübe edilen hastaların çoğu aşısız
banner721

Yoğun bakımında 12 hasta olduğunu ifade eden Onbaşı, “12 hastanın 6’sı aşısız” dedi.
6 hastanın entübe edildiğini de belirten Onbaşı “Entübe hastaların 4’ü aşısız… Genel durumları kritik” açıklamasında bulundu.
Dr. Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda yatan, yaşları 41 ile 83 arasında değişen 5’i kadın, 7’si erkek 12 hastanın çoğunun kalp, böbrek, diyabet gibi kronik hastalıkları olduğunu, birkaç hastanın yan hastalığı bulunmadığını söyledi.
Not: Bu açıklamadan sonra yoğun bakımda yatan hasta sayısı 14’e yükseldi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.