Entübe edilen hastaların çoğu aşısız

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yatan hastaların yarısının, entübe edilen hastaların ise çoğunun aşısız olduğunu belirtti.



Yoğun bakımında 12 hasta olduğunu ifade eden Onbaşı, “12 hastanın 6’sı aşısız” dedi.

6 hastanın entübe edildiğini de belirten Onbaşı “Entübe hastaların 4’ü aşısız… Genel durumları kritik” açıklamasında bulundu.

Dr. Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda yatan, yaşları 41 ile 83 arasında değişen 5’i kadın, 7’si erkek 12 hastanın çoğunun kalp, böbrek, diyabet gibi kronik hastalıkları olduğunu, birkaç hastanın yan hastalığı bulunmadığını söyledi.

Not: Bu açıklamadan sonra yoğun bakımda yatan hasta sayısı 14’e yükseldi.



