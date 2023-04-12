“Enterkonnekte sistem, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayını gerektirir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense dahi enterkonnekte sisteme geçilemeyeceğini savundu.
İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in “ Türkiye’den kablo ile elektrik getirip enterkonnekte sisteme geçmek istiyoruz “ söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek; “ Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşeseniz bile, enterkonnekte sisteme geçemeyeceğinizi, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayını gerektirdiğini siz de biliyorsunuz “ ifadelerini kullandı.
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