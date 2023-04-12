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“Enterkonnekte sistem, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayını gerektirir”

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“Enterkonnekte sistem, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayını gerektirir”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense dahi enterkonnekte sisteme geçilemeyeceğini savundu.
 İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in “ Türkiye’den kablo ile elektrik getirip enterkonnekte sisteme geçmek istiyoruz “ söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek; “ Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşeseniz bile, enterkonnekte sisteme geçemeyeceğinizi, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayını gerektirdiğini siz de biliyorsunuz “ ifadelerini kullandı.
 
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