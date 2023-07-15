” Enosis hedefi, silahlı mücadeleden siyasi mücadeleye evrilmiş şekilde devam etmektedir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rum-Yunan ikilisinin Barış Harekatı sayesinde gerçekleştiremediği Enosis hedefinin silahlı mücadeleden siyasi mücadeleye evrilmiş şekilde devam ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını amaçlayan faşist Yunan darbesinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“İlk Enosis Plebisiti'nin tarihi olan 25 Nisan 1921'de, Kıbrıs'taki Rum Ortodoks Kilisesi, Enosis kararını Ada'nın yönetimindeki İngiliz yetkililere iletmiş, kabul görmemiş, 1931'den itibaren de Yunanistanla birleşme hedefine doğru atılan adımları sıkılaştırmıştı.

Bu duruma itiraz eden İngiliz Yöntemine karşı ayaklanan Rumlar, 1949'da AKEL'in girişimleriyle 2nci Enosis Plebisit'ini gerçekleştirmiş ve Kilise, Rumların %96' sının Enosis istediğini dünyaya duyurmuştu.

1955'te EOKA terör örgütü tarafından Enosis için silahlı faaliyetlere geçilmiş ve 21 Aralık 1963'te bu amaçla Akritas Soykırım Planını devreye sokarak Türklere saldırılara girişilmişti.

Özetle; Kıbrıs'ı Yunanistan’la birleştirmek ve bir Elen adası durumuna getirmek anlamında olan Enosis hedefiyle, 1960 yılında kurulan Ortaklık Cumhuriyetine Rum tarafı yaşam şansı tanımamış, Kıbrıslı Türkleri devlet kurumlarından dışlayarak adadaki varlığını sonlandırma girişimlerine başlamıştı.

Kıbrıslı Türklere adil olmanın ötesinde haklar verildiğini ve Anayasanın da işleyemez durumda olduğunu ileri süren Makarios, 1960 Anayasasının tadilini talep eden önerisini Türk tarafına iletmiş ve reddedilmişti.

21 Aralık 1963'te, Akritas Planında öngörülen etnik temizlik hedefiyle saldırılar başlatılmış ve Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti 1963'te tek taraflı olarak, Anayasal düzeni de fesh etmek suretiyle ortadan kaldırılmış ve bir Rum Yönetimine dönüştürülmüştür.”

15 Temmuz 1974 Yunan Cuntası’nın, 1963'te yarım kalan Enosis harekatının devamı niteliğinde olduğunu belirten Töre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz 1974'deki Barış Harekatıyla yine gerçekleştirilememiş olan Enosis hedefinin, silahlı mücadeleden siyasi mücadeleye evrilmiş şekilde devam ettiğini ifade etti.

Töre, “Türk Mukavemet Teşkilatı’mızın öncülüğündeki var oluş mücadelemizi, Garanti ve İttifak Anlaşmalarından kaynaklanan yetkisiyle düzenlediği Barış Harekatı'yla destekleyen Türkiye’mize ve Mehmetçiklerimize bu vesileyle bir kez daha sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi sunuyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum.” ifadelerini kullandı

