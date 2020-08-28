banner480
banner69
GG solak peşinde
GG solak peşinde
170 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
194 0
 
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
132 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
158 0
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
87 0
927 0
banner460

English School'da bir öğretmen pozitif çıktı

banner476

The English School of Kyrenia, velilerine yönelik yaptığı bilgilendirmede lise öğretmenlerinden birinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

English School'da bir öğretmen pozitif çıktı
 
 
The English School of Kyrenia, velilerine yönelik yaptığı bilgilendirmede lise öğretmenlerinden birinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını, gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Açıklamada, söz konusu lise öğretmeninin, okulun bilgisi haricinde karantina şartlarına uymadığı ve dün okula gittiği de belirtildi.
Bütün okulun çok ciddi şekilde dezenfekte edildiği, söz konusu öğretmenle temasa geçenlerin de kendi izolasyonlarını sağlamak üzere evlerine gönderildiği, birkaç gün içerisinde PCR testlerinin de yapılacağı kaydedildi.
The English School of Kyrenia, öğrencilerin 14 Eylül’de okula güvenli şekilde başlamaları için çok ciddi şekilde bütün önlemlerin alındığını da vurguladı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.