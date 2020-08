English School'da bir öğretmen pozitif çıktı

The English School of Kyrenia, velilerine yönelik yaptığı bilgilendirmede lise öğretmenlerinden birinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı





Açıklamada, söz konusu lise öğretmeninin, okulun bilgisi haricinde karantina şartlarına uymadığı ve dün okula gittiği de belirtildi.

Bütün okulun çok ciddi şekilde dezenfekte edildiği, söz konusu öğretmenle temasa geçenlerin de kendi izolasyonlarını sağlamak üzere evlerine gönderildiği, birkaç gün içerisinde PCR testlerinin de yapılacağı kaydedildi.

The English School of Kyrenia, öğrencilerin 14 Eylül’de okula güvenli şekilde başlamaları için çok ciddi şekilde bütün önlemlerin alındığını da vurguladı.