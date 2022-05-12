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Engerek otu korumaya alındı

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Çevre Koruma Dairesi, Lapta’da kalan son üç kök echium glomeratum bitkisinin olduğu yerde iş makinaları ile çalışma yapılması üzerine bitkiyi koruma amaçlı bölgede telleme çalışması yaptı

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Engerek otu korumaya alındı
 
 
 
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Lapta bölgesinde görülen “son üç kök echium glomeratumun (engerek otu)" koruma altına alındığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Lapta bölgesinde 2002 yılında son 57 kök olarak tespit edilen echium glomeratumun  insan faaliyetleri nedeniyle hızla tükenme noktasına geldiği ve son üç kök kaldığı ifade edildi.
Açıklamada, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü çatısı altındaki 1190 Yaban Hayat Destek Hattına gelen ihbarda Lapta bölgesinde kalan son üç kök echium glomeratum bitkisinin olduğu yere kamyonlarla toprak getirildiği, iş makinaları ile çalışma yapıldığı ve bu bitkilerin son kayıtlarının her an zarar görebileceği hatta neslinin tükenebileceği bilgisinin  iletildiğine yer verildi ve bu bilginin Bakanlığa ulaşması ile Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ile iletişime geçildiği kaydedildi.
 “Çevre Koruma Dairesi, Lapta Belediyesi ve Taşkent Doğa Parkı iş birliği ile duruma hızla müdahale ederek, bu üç kök bitkinin koruma altına alınması sağlandı. Dökülen toprağın Lapta Belediyesi'nin desteğiyle kaldırılması için girişimde bulunuldu ve bu bitkinin yaşadığı habitatın korunması için bölgede telleme çalışmalarına başlandı” ifadeleri yer alan açıklamada, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası’nın, bu bitkinin tükenmesini önlemek için koruma çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
 
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