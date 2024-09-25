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Engelsiz Yaşam Evi hizmete açıldı

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Engelsiz Yaşam Evi hizmete açıldı
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Engelli bireyler için tasarlanan Engelsiz Yaşam Evi bugün düzenlenen törenle Başbakan Ünal Üstel tarafından hizmet açıldı.

Engelsiz Yaşam Evi’nde ilk aşamada 88 kişi, gün içinde eğitim ve hizmet alacak. Engelsiz yaşam evinin yatılı kısmı ise 2025 yılında açılacak. 

Lefkoşa-Gazimağusa yolu üzerinde, Minareliköy yakınlarında 18 dönümlük arazide bulunan Engelsiz Yaşam Evi’nin birinci etabı; fizik tedavi odaları, özel eğitim, psiko-eğitim, sanat ve öğretim çalışmalarının yapılacağı rehabilitasyon merkezi, idari bina ve 28 yatak kapasiteli 18 yaş üzeri engelli birey yaşam alanı olarak tasarlandı.

Engelsiz Yaşam Evi’nin daha sonra hizmete girecek ikinci etabında, 18 yaş altı engelli bireylere hizmet verilecek. 

Engelsiz Yaşam Evi için bugün düzenlenen açılış töreninde Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği adına Güliz Kaner birer konuşma yaptı. 

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