“Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi Projesi” hayata geçiriliyor

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında “Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi Projesi”nin hayata geçirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter imza koydu.

İmza törenine, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve engelli bireylerle ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi ile Merkez Bankası’nın da destek verdiği projeyle, toplum içinde farklı gelişen bireylerin geleceklerinin güvence altına alınacağı bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.



Üstel: “Ülkede bir ilk…”



Başbakan Ünal Üstel imza töreninde yaptığı konuşmada, ülke adına çok önemli bir protokole daha imza atacaklarını belirterek, hükümet olarak engelli vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Üstel, “Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla imzalanacak protokol ile bireylerin, sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirmesi, ayrıca daha güvenli, sağlıklı ve huzur içinde bir yaşam sürmelerini hedeflediklerini vurguladı.

Engelli bireylerin gündüz rehabilitasyon ve eğitim hizmeti alacakları aynı zamanda yatılı kalabilecekleri güvenli bir yuva özelliği de taşıyacak projenin ülkede bir ilk olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Üstel, “Bu da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır” dedi.

Bu projeyle birey, aile ve toplumun her kesiminin engelli bireylerle alakalı farkındalıklarını artırmak, bilinçlerini yükseltmek, hak ve onurlarına saygı duyulmasını sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Üstel, konuşmasına şöyle devam etti:

“İnanıyorum ki, Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşam Evleri engelli bireylerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürütüleceği, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapılmasına da olanak sağlayacaktır.”



“Engelli vatandaşlardan 50 kişiyi bu sene sonuna kadar devlette istihdam edeceğiz”



Engelli vatandaşlardan 50 kişiyi bu sene sonuna kadar devlette istihdam edeceklerini belirten Başbakan Üstel, engellilerin taleplerini içeren maddeleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesi için emek veren herkese teşekkür eden Başbakan Üstel, projenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Feyzioğlu: “Asıl engel sorunları çözebilecekken, çözmek için bir araya gelmemek”



TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, projenin, anlamlı ve toplumu temsil eden paydaşların iş birliği olduğunu ifade etti.

“Gerçek fiziksel engel insanın bedenindeki engel değil. Çünkü insan, yalnızca beden ve uzuvlardan ibaret değil. Bence asıl engel sorunları çözebilecekken, çözmek için bir araya gelmemek” diye konuşan Feyzioğlu, bu projede, Başbakan Üstel öncülüğünde bir araya geldiklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un samimiyetine de şahitlik ettiğini dile getiren Feyzioğlu, “6 aydır yanınızdayım, ikinci vatanımdayım. 6 aydır bu projenin ne kadar gerekli olduğunu her buluşmamızda anlattı. Ve bir türlü hayata geçirilememiş olmasının acısını ve sıkıntısını yaşadığını ben biliyorum” diye konuştu.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’in, ecdad vakıflarının ne olduğunu, anlamını her günkü uygulamalarıyla kanıtlayan bir insan olduğunu belirten Feyzioğlu, binaların idame ettirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu noktada vakıfların devreye girdiğini söyledi.

Projenin KKTC’de ilk olacağını dile getiren Metin Feyzioğlu, Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi’nin, 18 yaş üstü engelli bireylerin kendi kendine yetmesini sağlayacağını, onları mesleki eğitme hazırlayacağını, aile içi ve topluma uyum düzeylerini artıracağını ve toplumla bütünleşmelerini sağlayacağını belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 4 Milyon TL’nin üzerinde katkı



Merkezde 120 engelli gence hizmet verileceğini söyleyen Feyzioğlu, projeye, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından şimdiye kadar 4 Milyon TL’nin üzerinde katkı yaptıklarını, bundan sonra da katkı koymaya devam edeceklerini söyledi. Feyzioğlu, mali protokolde de bu konuyla ilgili bir maddenin yer aldığını belirtti.

Feyzioğlu, rehabilitasyon ve Yaşam Evi hizmetleri birleştirilerek, bir bütün olarak özel gereksinimli bireylere sunulacağı 32 yatak kapasiteli merkezde hem gündüz, hem de yatılı bakım ve eğitim hizmeti verileceğini ifade etti.

Bugün bu protokolle bir modelin hayata geçirildiğine dikkat çeken Metin Feyzioğlu, kamu, Vakıflar İdaresi, sivil toplum örgütleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruşlarının olduğu bu modelin hayırlı olmasını diledi.



Taçoy: “ ‘Benim çocuğum ne olacak?’ sorusunu akıllardan çıkaracağız”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, uzun zamandır Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi Projesi için uğraş verdiklerini belirterek, sığınak fonunda biriken paranın nereye gideceği tartışmalarını yaptıklarını kaydetti. Taçoy, Güliz Kaner’in talepleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda parayı Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi içi ayırdıklarını söyledi.

2016 yılından beri süren bir inşaat serüveni olduğunu ifade eden Taçoy, açılış aşamasında talihsiz bir olay yaşadıklarını ve binanın zarara uğratıldığını anlattı. Taçoy, “O gün benim hayallerim yıkıldı. O gün dünya başıma yıkıldı desem yerindeydi” diye konuştu.

Verilen zararın büyük olmasına rağmen proje için para ayrılmasına katkı koyanlara teşekkür eden Taçoy, binanın tamiri yanında işletilmesinin önemine işaret etti. 32 tane bireyin merkezde kalması yanında gündüz rehabilitasyon hizmeti alınmasının ihtiyaç olduğunu vurgulayan Taçoy, kimsesiz engelli bireylerin gidecek hiçbir yeri olmadığını ve kızların Çağlayan Çocuk Yurdu’nda, erkeklerin ise Lapta Huzurevi’nde barındığı bir pozisyonda olduklarını söyledi.

Bu fırsatla bu sorununun aşılacağını dile getiren Taçoy, engelli evladı olan vatandaşların “Ben fani dünyadan göçtükten sonra, benim çocuğum ne olacak?" sorusunun artık akıllardan çıkacağını beliirtti.

Merkezin açılmasıyla birlikte engelli bireylerin gelecek ve yaşam kaygısı çekmeden hayatını merkezde sürdürülebileceğini dile getiren Taçoy, merkezde, atölyeler, eğitim merkezleri olacağını ve çocuklara sahip çıkılacağını vurguladı.

Taçoy, merkez için katkı koyanların isimlerin saymakla bitmeyeceğini ifade ederek, herkese teşekkür etti.



Benter: “Güzel bir başlangıca imza atıyoruz”



Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için toplandıklarını belirterek, “Güzel bir başlangıca imza atıyoruz” dedi.

Benter, “Sabah, akşam şikayet edenler var. Her şeyi tenkit edenler var ama görüyoruz ki bir araya geldiğimizde, güçlerimizi topladığımızda çok güzel işler ortaya çıkabiliyor ve çağdaş projeler üretilebiliyor" dedi.

Projeye katkı koyan herkese teşekkür eden Benter, bu yıl Vakıflar İdaresi olarak 452’nci yıllarını kutladıklarına işaret ederek, “452 yıllık iyilik medeniyetini böyle güzel projeler ile devam ettireceğiz ve daha birçok insanımıza faydamız olacak inşallah…” dedi.