Engelliye "engel" çok

Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü. Engelliler bir kez daha sorunlarını dile getirdi, çözüm istedi. 2006’dan bu yana kamuya tek bir engelli istihdam edilemediğine dikkat çeken Engelliler Federasyonu, 650 engellinin iş beklediğini belirtti, Engelsiz Yaşam Evi’nin hizmete açılmasını ve engelsiz ulaşımı talep etti



Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ile Umut Otizm Derneği yetkilileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, her yıl olduğu gibi bu yıl da engellilerin sorunlarına dikkat çekildi.

KKTC’de engellilerle ilgili 3 ana sorun olduğu ifade edilen toplantıda, bunlar; Engelliler Dairesi’nin kurulamaması, istihdam ve ulaşım-dolaşım olarak sıralandı. Ayrıca 2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin de bir an önce hizmete açılması gerektiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, KKTC’nin küçük bir ülke olmasına rağmen yasalarıyla birçok ülkeye örnek olduğunu dile getirdi. İngiltere’de bile engellilerle ilgili yasa olmamasına karşın KKTC’de Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası olduğunu vurgulayan Yücetürk, bu yasanın 1993’de çıkarıldığını kaydetti. Yasa çıkmasına rağmen yasayla istediklerini alamadıklarını ifade eden Yücetürk, 14 maddeye düşen 22 maddelik istem paketlerinin 15 maddeye çıktığını söyledi.

Meclis’ten geçen Özel Eğitim Yasası’yla ilgili tüzüklerin çıkarılmadığını ifade eden Derviş Yücetürk, 2010 yılında Engelli İnsan Hakları Bildirgesi Yasası’nın Meclis’ten geçmesine rağmen 12 yıldır bu yasanın da tüzüklerinin çıkarılmadığını kaydetti. Tüzüklerin de eklenmesiyle istem paketinin 15 maddeye yükseldiğini dile getiren Yücetürk, “İnşallah tüzükler geçer de bir madde azalır sorunlarımız” dedi.

KKTC’de engellilerle ilgili 3 tane ana sorun olduğunu ifade eden Yücetürk, birincisinin bakanlıklar arası koordine sağlanması açısından Engelliler Dairesi’nin kurulamaması olduğunu söyledi. Yücetürk, dairenin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

İkinci soruna değinen Yücetürk, ülkede yaşayan 6 bin 500 raporlu engelli olduğunu belirterek, bu insanların tamamının asgari ücretin yüzde 50’si, 60’ı ve yüzde 100’ü oranında maaş aldığını anlattı. Bunun çözüm olmadığını vurgulayan Yücetürk, “Biz çalışarak, alın terimizle hayatımızı kazanmak, idame ettirmek istiyoruz” dedi. Her iş yerinin yüzde 4’lük kota çerçevesinde 25 çalışana 1 engelli çalışan istihdam etmekle mükellef olmasına rağmen 2006 yılından bu yana istihdam yapılmadığına dikkat çeken Yücetürk, “başta devlet olmak üzere bu yasanın çiğnendiğini” kaydetti.

“650 ENGELLİ İŞ BEKLİYOR”

650 engellinin iş beklediğini dile getiren Yücetürk, bugüne kadar hükümet eden partilerin bu yasayı çiğnediğini söyleyerek, 2006 yılından bu yana devlet kadrolarına tek bir engelli istihdam edilemediğini ifade etti. Bunun devlet ayıbı olduğunu savunan Yücetürk, bu sorunun düzeltilmemesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için dosyaların hazır olduğunu belirtti.

Üçüncü sorunun ulaşım-dolaşımla ilgili problem olduğunu dile getiren Yücetürk, 2016 yılında İmar Yasası altında Engelli Standartları Tüzüğü’nün çıkarılmasına rağmen hiçbir yerel idare ve belediyenin, engellilerle ilgili istenilen düzeyde hizmet veremediğini söyledi. Belediyelerin, devlet katkısı yeterli verilemediği gerekçesiyle bu hizmetleri sağlayamadığını söylediğini dile getiren Yücetürk, kaldırımda takip çizgisi, yaya geçidinde sinyalizasyon ve umuma açık binalarda özel donanımlı asansör, rampa, tuvalet gibi özel ihtiyaçlar için hiçbir şey yapılamadığını anlattı. 25 Aralık’ta yerel seçimlerin yapılacağına işaret eden Yücetürk, başkan adaylarının seslerini duymasını temenni ederek, “Devletsek devletin gereklerini yerine getirmek zorundayız” dedi.

2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin hizmete açılamadığını da ifade eden Yücetürk, 80 kişiye günü birlik hizmet verecek merkezin aynı zamanda 32 engelliye yaşam boyu hizmet vereceğine dikkat çekti. Engelsiz Yaşam Evi’nin açılmasının şart olduğunu dile getiren Yücetürk, donanımın tamamlanması ve ilgili yasa tasarısının Meclis’ten geçmesiyle binanın hizmete açılmasını diledi.

KKTC’de artık yaşamın çok zor olduğuna da değinen Yücetürk, istenilen düzeyde gelir sağlayamadıklarını belirtti. Devletin özellikle hayır kurumlarına bütçe ayırması gerektiğini belirten Yücetürk, “Bu yapılmadığı takdirde birçok hayır kurumu kapanacak, kapılarına kilit vurulacak” dedi.