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“Engellilerin maaşları yetmiyor”

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“Engellilerin maaşları yetmiyor”
 
 
Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, engellilerin problemlerinin tüm toplumun ortak problemi olduğunu dile getirerek, özellikle engelli çocuklara sahip ailelerin sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu ve devlet kontrolünde olması gereken bu merkezlerin ülkede mevcut olmadığını kaydetti.
Tam donanımlı erken tanı merkezlerine duyulan ihtiyaca da değinen Çaluda, bunların hepsinin Özel Eğitim Yasası’nda yer aldığını ancak bu yasanın bir türlü geçemediğini söyledi. Anne ve baba öldükten sonra, engelli bireyin babanın maaşının yarısını alabildiğini ancak böyle bir durumda kendi hakkı olan maaşının kesildiğini ve bu maaşların günün koşullarında yeterli olmadığını ifade eden Çaluda, beklemenin engelli ve ailelerinin mağduriyetlerini artırdığını belitti ve devlet ve sivil toplum işbirliğinde “daha fazlasının” yapılabileceğini belirtti. 


 
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