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Engelliler limanlarda balık avlayabilecek

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Limanlar Dairesi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği arasında engelli vatandaşların limanlarda balık avlamasına imkan sağlayan protokol imzalandı.

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Engelliler limanlarda balık avlayabilecek
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, imza töreninde yaptığı konuşmada, karayolu altyapısı, ulaştırma ve dijitalleşme konularında attıkları adımların merkezinde her zaman insanın olduğunu kaydederek, altyapı ve teknolojide sağlanacak gelişmelerden halkın istisnasız olarak tümünün faydalanması ve yaşam kalitesini artırmak için görevde olduklarını söyledi.
Canaltay, hareket özgürlüğü kısıtlı bireylere verdikleri hizmetler konusunda  “daha neler yapabiliriz,  daha fazla nasıl fayda sağlayabiliriz?” düşüncesiyle harekete geçtiklerini, bu bağlamda Gazimağusa Limanı’nda engelli bireylerin balık avlayabilmeleri için bir yer yaptıklarını, bunun ardından Lapta, Girne ve Gemikonağı’nda da yerler yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, KKTC’de engellilerin hobilerini gerçekleştirmelerine yönelik ilk kez bir protokol yaptıklarını ifade etti. Kibrit, Canaltay’ın inisiyatifiyle Mağusa Limanı’nda bir bölgede engellilerin balık avlamasına imkan veren çok güzel düzenlemeler yapıldığını vurgulayarak, “Bu olay hakikaten ülkemizde ilktir.” dedi.
 
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