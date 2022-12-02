Engelliler erişilebilirlik istiyor

Ortopedik Özürlüler Derneği, birçok ayrımcılığa maruz kalan, hakları teslim edilmemiş bir kitle olan engellilerin ve ailelerinin ihtiyaçları ile haklarına öncelik ve önem verilmesini talep etti



Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), bu yılki Engelliler Günü bildirisini yaklaşan seçimler nedeniyle yerel yönetimler üzerinden yaparak, beklentilerini içeren mutabakat metnini üyelerinin imzasına açtı.

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit yaptığı yazılı açıklamada, toplumun genelinde; hükümetler, idare edenler tarafından bugüne kadar birçok ayrımcılığa maruz kalmış, hakları teslim edilmemiş bir kitle olan engellilerin ve ailelerinin ihtiyaçları ile haklarına öncelik ve önem verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

“Özellikle yerel yönetimlerin beldelerinde yaşayan engellilerimiz ile ailelerinin yaşamış olduğu sorunlara, hak mahrumiyetlerine ve ihtiyaçlarına, hükümetin ilgili birimleri ile iş birliği içerisinde kalıcı, sürdürülebilir çözümler üretilmesini istiyoruz ve bekliyoruz.“ diyen Kibrit, “Bu bağlamda, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği olarak, 25 Aralık 2022 tarihinde yerel seçimlere katılacak olan tüm belediye başkan adayları ve meclis üyelerinden, seçilmeleri halinde engellilerimiz ile ailelerine aşağıda belirtilen haklarının teslimi konusunda sorumluluk almayı ve ihtiyaç duydukları hizmetleri verecekleri konusunda garanti istiyoruz.” diye ekledi.

KTOÖD yerel yönetimlerden beklentilerini şöyle sıraladı:

“Belediye hudutları içerisinde yapılacak olan, tüm kamuya açık alanlarda evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda engelli standartlarının erişilebilirlik kriterlerini göz önünde bulundurması,

Belediyenin vereceği imar izinlerinde Fasıl 96 'Yollar ve Kamuya Açık Alanların Düzenlenmesi Yasasında' yer alan Engelli Standartları Tüzüğünün kriterlerini araması ve inşaat süresince denetimi,

Belediye bünyesinde engelliler biriminin oluşturulması,

Engellilerle ilgili yapılacak olan çalışmaların meclis toplantılarında engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde karar verilmesi,

Engellilerin sosyal hayata ve topluma dahil olmaları adına belediye bünyesinde sanat, spor, kültür ve sosyal aktivite faaliyetlerinin belirli aralıklarla düzenlenmesi,

Beldede yaşayıp çalışmayan, nakdi yardım alan engellilere su ve vergi indirimi sağlanması

Engellilerin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda ulaşım imkanı olmayanlara evde bakım hizmeti ile hastaneler ulaşım hizmetinin verilmesi,

Engelli ailelerine de destek olmak adına, gün içerisinde birkaç saat dahi olsa engelli çocuklarını güvenle bırakabileceği “mola evleri” çalışma sisteminde alanların yaratılması…”

