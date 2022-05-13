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Engelli vatandaşa araba çarptı, kırılan sandalyesi ile baş başa kaldı

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Girne’de yaklaşık 3 yıl önce kendisine araba çarpan Ahmet Bilgili, büyük şok yaşadığı kazayı ucuz atlattı. Akülü sandalyesini tamir ettirmeyen ihmalkar sürücü, Ahmet’e 20 TL verdi. Ahmet, “Değerimiz bu kadar” dedi

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Engelli vatandaşa araba çarptı, kırılan sandalyesi ile baş başa kaldı
 
 
Girne’de Cengizhanlı Sokak’ta 8 Haziran 2019 yılında meydana gelen kazada el freni çekilmeyen araç hareket ederek, o sırada tekerlekli aracı ile yolda bulunan engelli vatandaş Ahmet Bilgili’ye çarptı. Sokaktaki restoranın kamera görüntüleri inanılmaz kazayı gözler önüne sererken, olayı hafif yaralarla atlatan Ahmet Bilgili’nin kullandığı tekerli araç zarar gördü. Kazanın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Bilgili tazmin edilmedi.
BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞADI
O dönem büyük korku ve panik yaşayan spastik engelli Ahmet Bilgili günlerce olayın şokunu atlatamazken, kendisini hayata bağlayan akülü tekerlekli sandalyesinden de oldu.
AKÜSÜ KKTC’DE YOK…
Sandalyesinin tamirini KKTC’de yaptıramayan Bilgili, uzun süren uğraşlar sonucu sandalyeyi Güney Kıbrıs’ta yaptırdı. “Bize hiç değer verilmiyor” diyen Ahmet Bilgili,  “Böyle adalet mi olur?” diye sordu. Ahmet, o dönem polise şikayetçi olduğunu sürücünün mahkemeye çıkarılıp çıkarılmadığını, bir ceza alıp almadığını da bilmiyor.
SÜRÜCÜ 20 TL VERDİ
Sürücünün kendisine “Annem kalp hastası, bu olayı duyarsa hastalanır” dediğini hatırlatan Bilgili, o dönem sürücünün kendisine 20 TL verdiğini, yaşadığı travma ve kırılan sandalyesinin de kendine kar kaldığını söyledi.
 
 
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