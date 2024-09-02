“Enflasyonla mücadelede gerekli önlemler alınmalı”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, hükümetin hayat pahalılığını tetikleyecek düzenlemelerden uzak durmasını gerektiğine dikkat çekti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 61. Olağan Genel Kurulu, KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda önceki gün yapıldı.

Genel Kurulda söz alan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, son yıllarda dünyanın ilginç dönemlerden geçtiğini ifade ettiği konuşmasında şöyle dedi:

“Olağanüstülükler bir türlü bitmiyor. On beş yıl kadar önce, 2008 ekonomik krizinden söz ediyorduk. Bu krizden çıktığımızı düşünürken Covid-19 pandemisi ile mücadele etmek zorunda kaldık. Pandemi sonrasında hem yüksek enflasyon hem de acımasız bölgesel savaşlarla karşılaştık. Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin çevredeki ülkelere ama özellikle de Anavatan Türkiye’ye olan yansımaları bizi de doğrudan etkiliyor. Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, fiyat istikrarsızlığı ve Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının devam etmesi, Kıbrıs Türk ekonomisindeki belirsizlikleri de artırmaktadır.’

Deniz, nedenleri konusunda farklı düşüncelere sahip olunsa da yaşanan durumun önemli zorluklarla dolu olduğunu, hane halklarının geçinmekte zorlandığını, gelir dağılımının bozulduğunu ve ekonominin kayıt dışına kayarak devlet gelirlerinin de tehdit altına sokulduğunu herkesin her gün tekrar edip durduğunu belirtti.

“Bunların nedenleri üzerinde durarak, bize bağlı nedenleri dikkatle saptayarak halkımızın esenliği ve refahını ön planda tutacak aksiyon planları hazırlamak zorundayız. Bu olumsuzlukların hayatımızı en az düzeyde etkilemesi; bunun tam tersi olarak, yeni olanaklar yaratarak gelişme yollarının açık tutulması için çok çalışmamız gerekiyor.” diye konuşan Deniz, kapsayıcım olmaya ve genel çıkarları korumaya öncelik vermeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda, hükümetin hayat pahalılığını tetikleyecek düzenlemelerden uzak durmasını gerektiğine dikkat çeken Deniz, enflasyonla mücadelede gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Deniz, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu genel çerçeveye sadık kalmaya çalışarak yaşadığımız sorunlar için çözüm önerileri üretmeye ve bu önerileri başta hükümetlerimiz olmak üzere ilgili paydaşlarla değerlendirmeye önem vermektedir. Refah artışı için ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin hem kalite hem de miktar olarak artmasını sağlamak, çevremizdeki ekonomilerle iş bölümünü ve işbirliğini derinleştirmek gerekiyor. Refah artışı sağlayabilen bütün ülkelerin geçtiği yol tam da budur.” ifadelerine yer verdi.

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, çağdaş modelleri izlemek gerektiği düşüncesinde olmasına ve farklı sorunlar konusunda hazırladığı raporlarla neler yapılması gerektiğini gündeme getirmeye çalışıyor olmasına karşın bu konuda mesafe alamamış olmanın üzüntüsünü yaşamaktayız.” Şeklinde konuşan Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın genel olarak bu çerçeve içinde hareket etmekte olduğunu ve bunun toplumsal çıkarların korunması bakımından uygun bir çerçeve olduğu kanaatinde olduğunu ifade etti.