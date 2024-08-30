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“Enerji yatırımını Yeniboğaziçi Belediyesi engelledi”

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KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın, Yeniboğaziçi’nde planlanan enerji yatırımının Başbakan Üstel liderliğinde yürütülerek, ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını ancak Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin gerekli arazilerle ilgili olumlu karar almaması nedeniyle projenin gerçekleşmesinin engellendiğini bildirdi

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“Enerji yatırımını Yeniboğaziçi Belediyesi engelledi”
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)  Müdürü Dalman Aydın, Yeniboğaziçi bölgesinde planlanan enerji yatırımının, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi kararıyla durdurulduğunu söyledi.

Aydın konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Yeniboğaziçi bölgesinde planlanan enerji yatırımının Başbakan Ünal Üstel liderliğinde yürütülerek, ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını ve yatırımın altyapı çalışmalarına başlama aşamasına getirildiğini anlattı.   

Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin gerekli arazilerle ilgili olumlu karar almaması nedeniyle projenin gerçekleşmesinin engellendiğini ifade eden Aydın, yatırımla halka daha güvenilir ve kesintisiz enerji sağlamanın amaçladığını, ancak Belediye Meclisi’nin kararı nedeniyle bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Bu durumun, elektrik kesintileri ve yeni enerji taleplerine yanıt verememe gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceğine de işaret eden Dalman Aydın, mevcut durum nedeniyle bölge halkından anlayış beklediklerini kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin projeye engel teşkil eden kararından vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, belediyenin halkın hizmet alma hakkına engel olmadan, KIB-TEK’in yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli adımları atarak, sağduyulu olması için çağrıda bulundu.

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