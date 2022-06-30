Enerji Dairesi kurulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Enerji Dairesi” yasasını hazırladıklarını söyledi ve “Kısa, orta ve uzun vade de enerji ile ilgili yapılmak istenenler, Enerji Dairesi’nin çalışmaları ile planlanacak” dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin enerji politikaları ve hedefleri konusunda açıklama yaptı. Amcaoğlu, enerji arzında yaşanan sıkıntıların herkesçe bilindiğini de anlatarak, son 4 yılda Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmadığını belirtti.

Türkiye’den gönderilen Mobil Elektrik santralleri ile enerji arzında yaşanan sıkıntıların azalacağını kaydeden Bakan Amcaoğlu, süratle “Enerji Dairesi” yasasını hazırladıklarını ve bunun Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, “Kısa, orta ve uzun vade de enerji ile ilgili yapılmak istenenler, Enerji Dairesi’nin çalışmaları ile planlanacak. Neyi ve nasıl kimlerle yapacağımızı planlamış olacağız bu yasalarla. Bu yasa komitelerde ve Meclis’in yeni yasama yılında görüşülecek yasallaştıktan sonra bölgenin enerji verimliliği arzının adımları belirlenmiş olacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Dairesi kurulurken, Enerji Üst Kurulu oluşturulurken ve Enerji verimliliği yasası geçirilirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun da daha sağlıklı, daha verimli çalışacağını anlattı.

Amcaoğlu, “Birbirimizi suçlayarak bir şey yapamayız. Halen daha Teknecik santralinin devreden çıkabileceği korkusu yaşıyoruz. Bu boşluğu doldurmak zorundayız.” dedi.

Olgun Amcaoğlu, ihalesiz yakıt alımı konusunda da değerlendirmede bulundu.

Amcaoğlu, “Eğer Rusya-Ukrayna savaş olmasaydı tedarikteki sıkıntılar yaşanmasaydı, tedarik konusunda kesinlikle ihaleye çıkılmalıydı” diyerek, günün getirdiği koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

