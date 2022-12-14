“Endişeler boşa çıkacak”

Maliye Bakanı Alişan Şan, gelecek yıl bütçeyle ilgili endişelerin yersiz olacağının görüleceğini söyledi



Meclis'te Maliye Bakanı Alişan Şan söz alarak, CTP Milletvekili Salahi Şahiner’e yanıt verdi. Bazı hususlarda ortak endişeleri olduğunu ifade eden Şan, Merkezi İhale Komisyonu’nun yaşadığı sıkıntıları daha önce dile getirdiğini kaydetti.

Bütçe maratonunun komitede tamamlandığını dile getiren Şan, bütçeyle ilgili aynı eleştirilerin daha önce de yapıldığına değinerek, endişelerin boşa çıkacağını düşündüğünü belirtti. Gelecek yıl bu endişelerin yersiz olacağının görüleceği görüşünü paylaşan Şan, gelirleri artırma noktasında mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Forex, şans oyunları gibi yasaları gündeme getireceklerini kaydeden Şan, kayıt dışılığın ciddi şekilde gelirlerde kayba neden olduğunu anlattı. Artık yerinden denetlemenin çok güç olduğunu belirten Bakan Şan, “Gerçekten uzak bir denetim şekli olur” dedi.

Yeni teknolojilerin kurumlarla buluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Şan, e-devletin bu bağlamda çok önemli olduğunu vurguladı. “Bu konuda hassasiyetim çok büyüktür” diyen Bakan Şan, atılacak adımlarla alt yapıların hazırlanacağını söyledi.

Bütçedeki gelirler kısmını şimdi konuşmak istemediğini ifade eden Bakan Şan, bütçe görüşmeleri sırasında bunlara cevap vereceğini söyledi. Kürsünün reklam yeri olmadığını kaydeden Bakan Şan, “Ben reklam yapmayacağım” dedi.

Göreve geldiği günden beri sorunları yasalar nezdinde çözmek için çalıştığını kaydeden Şan, popülizm yapmadığını söyledi.

Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 2 ay önce kendisini ziyaret ettiğini anlatan Bakan Şan, aktarabildikleri kaynağı aktardıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ve sorunun çözülmediğini belirtti. Birilerinin konuşmasını kayda geçirdiğini düşündüğünü ifade eden Şan, “Evet seçim yasağı bittikten sonra formülün bende olduğunu söyledim” dedi.

Bölgedeki belediye başkan adayının kazanacağı kehanetinde bulunduğunu söyleyen Şan, kötü bir niyeti olmadığını belirtti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yerinden, “Belediye başkanının kim olacağından bağımsız bir şekilde oradaki emekçilerin ödenmesi noktasındaki bir formüldür değil mi?” sorusu üzerine Bakanı Şan, “Tabii” yanıtını verdi.



