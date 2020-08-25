Endişelenecek bir durum yok

Ercan şantiyesinde çalışan ve hiçbir semptom göstermemesine rağmen Covid-19 testi pozitif çıkan Akdoğan sakini Erdoğan Selkan, karantina merkezinden seslendi ve “Sorun yaşamadan atlatacağımı umuyorum” dedi



Ercan Havalimanı'nda İnşaat Mühendisi olarak çalışan ve koronavirüse (covid-19) yakalanan Erdoğan Selkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalık süreci hakkında bilgi verdi.

Hiçbir semptom göstermemesine rağmen temaslı takibi sonucu, Covid-19 testi pozitif çıkan Akdoğan sakini Erdoğan Selkan, karantina merkezinden seslendi ve “Sorun yaşamadan atlatacağımı umuyorum” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi ve gözlem sürecinin devam ettiğini anlatan Selkan, iyi olduğunu, anne ve babasının da temaslı takibi kapsamında, tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurdu.

Kendi tahmini bulaş tarihinde, iş ve ev dışında bir yere çıkmadığını kaydeden Selkan, arayıp soran herkese teşekkür etti.



Selkan, sosyal medya paylaşımında şu paylaşımda bulundu:

“Kimseyi daha da paniğe sevketmeden birkaç bilgi vermek istiyorum. Çalıştığım şantiyede perşembe günü saptanan pozitif covid vakasına yapılan temaslı takibi sonucunda, herhangi bir semptom göstermememe rağmen, cuma (21 Ağustos) öğlen itibarıyla karantinaya alındım. Cumartesi günü alınan örneğe yapılan test pazar(23 ağustos) günü pozitif olarak sonuç verdi. Öğleden sonra devlet hastanesine sevk edildim. Burada tedavi ve gözlem sürecim devam ediyor. Herhangi bir semptom yoktur, ilk kontrollerde ve görüntülemelerde dikkat çeken bir olumsuzluk da yoktur. Bir aksilik yaşanmaması halinde kısa bir tedavi sonrası fazla sorun yaşamadan atlatacağımı umuyorum. Annem babam da pcr testimin pozitif çıkması sonrası karantinaya alındılar, ancak herhangi bir semptom onlarda da yok. Bir semptom göstermeden devam ederlerse 7 ve 14. günlerde test yapıldıktan sonra karantina gözlemleri sonra erecek.

Kesin olmamakla birlikte yapılan geriye dönük temaslı takipte kendi bulaşı tarihim 18 ağustos olarak tahmin edilmektedir. Ben şahsen iş ve ev dışında bir yere çıkmadım o tarihlerde. Sadece 3 akşam evde kaldım, akabinde de karantinaya girdim. Evde de elimizden geldiğince kurallara uyduk ancak nihayetinde aynı evde kaldığımız için tedbir amaçlı karantina gözlemine alındı annem ve babam. Dediğim gibi semptom göstermediler, umarım da öyle gidecek...

Dünden (önceki günden) beri konuşmaktan sesim kısılacak kadar arayıp soran herkese çok çok teşekkür ederim. Şu an için endişelenecek bir durum yok, herhangi bir belirti ya da fiziksel sıkıntım yok. Umarım bu şekilde devam edip atlatacağım...”

