Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Gönyeli Belediyesi’nin kapatılması ya da çökertilmesine iznimiz olmaz” dedi ve ekledi: “Endişe etmeyiniz, biz buradayız!” Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Gönyeli Belediyesi’nin kapatılması ya da çökertilmesine iznimiz olmaz” diyerek, “yerel yönetim reformu diyerek yarattıkları kaosun üstesinden gelecek kadar güçlüyüz, bilgiliyiz, deneyimliyiz” ifadelerini kullandı

Dün sabaha karşı iktidarın oylarıyla Meclisten geçen “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Benli, “Gönyeli’mize yatırım için gözbebeğimiz gibi koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz bütçemizi, partizan düşlere terk etmeyiz” dedi. Gönyeli’nin kişisel sempatilere ya da kirli ellere değil çağdaş bir vizyona, kararlılı bir duruşa ve deneyime ihtiyacı olduğunu söyleyen Benli, “Endişe etmeyiniz, biz buradayız!” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Benli’nin açıklaması şöyle: “Gönyeli Belediyesi’nin kapatılması ya da çökertilmesine, bu ülkenin en çağdaş kentinin, yerel yönetimleri bitiren zihniyete teslim edilmesine elbette iznimiz olmaz. Uzun yıllardır hep birlikte ve iğneyle kuyu kazarcasına yarattığımız değerimizi koruyacağız, yerel yönetim reformu diyerek yarattıkları kaosun üstesinden gelecek kadar güçlüyüz, bilgiliyiz, deneyimliyiz. Bizler yüksek standartlı ve ayrıcalıklı bir kent yaratırken hep daha ileriyi düşündük, hep daha iyisini hayal ettik ve gücümüzü her daim yarattığımız değerden aldık. O değerler bütünü adaletimiz, standartlarımız, demokrasiye ve insana saygımız oldu. Aynamız, işimiz oldu. Gönyeli’mize yatırım için gözbebeğimiz gibi koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz bütçemizi, partizan düşlere terk etmeyiz. Gönyeli’nin kişisel sempatilere ya da kirli ellere değil çağdaş bir vizyona, kararlı bir duruşa ve deneyime ihtiyacı vardır. Endişe etmeyiniz, biz buradayız!”

