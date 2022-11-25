En yüksek memnuniyet oranı Gönyeli Belediyesi’nin

Metron araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasına göre Gönyeli Belediyesi, memnuniyet oranları saptanan beş belediye arasında en yüksek memnuniyet oranını yakalayan belediye oldu

Metron araştırma şirketi tarafından KKTC genelinde Eylül 2022 tarihinde yapılan kamuoyu araştırmasına göre Gönyeli Belediyesi, memnuniyet oranları saptanan beş belediye arasında en yüksek memnuniyet oranını yakalayan belediye oldu.Metron Analytics Services tarafından 18-23 Eylül 2022 tarihleri arasında telefon ve yüz yüze yöntemleri birlikte kullanılarak gerçekleştirilen Eylül araştırmasında KKTC'nin en büyük belediyeleri arasında yer alan Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Gönyeli'de yaşayan yurttaşların memnuniyet düzeyleri belirlendi.Araştırmada memnuniyet oranları saptanan beş belediye arasında en yüksek memnuniyet oranını yakalayan Gönyeli Belediyesi oldu.Gönyeli'de yaşayan vatandaşlara sorulan "Belediyenin son dört yıldaki performansından genel olarak memnun musunuz?" sorusuna "memnunum" yanıtı verenlerin oranı %57'dir. "Memnun değilim" diyenler %23 düzeyinde oldu."Ne memnunum ne değilim" diyerek nötr kalanların oranı %20 oldu. Böylece yurttaşların yarısından fazlasının Gönyeli Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğu ortaya çıktı.Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'un toplam memnuniyet ortalaması %30 iken Gönyeli %57 ile neredeyse bunun iki katına çıktı.Eylül araştırmasında ölçülen beş belediye içinde en yüksek net skora sahip olan Gönyeli Belediyesi'dir. Gönyeli'nin net skoru 33 oldu.Diğer dört belediyedeki ortalama Net Memnuniyet Skoru ise l’de kaldı.Araştırmada bugün bir genel seçim olsa oyunu karma olarak kullanacağını belirtenler, Gönyeli Belediyesi'nin hizmetlerini, bir partiye oy vereceğini söyleyenlerin oldukça üzerindeki bir oranla beğendiğini ortaya koydu.UBP'ye oy vereceğini ifade edenlerin %23'ü, CTP'ye oy vereceğini belirtenlerin %44'ü belediye performansından memnun olduğunu belirtirken, karmacılarda oran %68'e çıktı.Bu üç kesim içinde memnuniyetsizlik oranı en düşük olan da karmacılardır.Çoğunluğunu siyasete tepkili boykotçuların oluşturduğu kesimdeki görüntü daha farklı oldu.Genel seçimde sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin belediyeden memnuniyeti ile memnuniyetsizliği eşit düzeyde kaldı.Bu sonuçlar genel olarak Gönyeli Belediye Başkanlığı seçiminde mümkün olduğunca, tüm kesimleri kucaklayan ve partisel vurgusu baskın olmayan bir kampanya ile hareket etmenin daha doğru olacağını gösterdi.Metron Analytics Services tarafından ülke genelinde yürütülen bir başka araştırmada, beş yerdeki belde sakinlerinin kendi belediyelerine ne kadar güven duydukları da belirlendi.Bu araştırmada da Gönyeli, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurtlu vatandaşların görüşleri alındı.Gönyelililerin "Aşağıdaki kurumlara adil ve iyi iş çıkarma konusunda ne kadar güveniyorsunuz?" sorusunda, sayılan kurumlar içinde en çok belediyeye güvendikleri görüldü.Belediyeye güven oranı %66'dır. Aynı araştırmada ülke genelinde belediyesinden memnun olduğunu belirtenlerin genel ortalaması %50 olarak saptandı.Ülke genelinde güven sıralamasında belediyeler üçüncü sırada çıktı.AB kurumları birinci, mahkemeler ikinci sırada oldu. Gönyeli'de ise belediye AB kurumları ve mahkemelerin de önünde çıktı.Belediyelere güven mukayesesi Beş belediye içinde adil davranma ve iyi iş çıkarma konusunda en çok güven duyulan Gönyeli oldu.Diğer dört belediyede %49 olan ortalama güven oranı Gönyeli için %66 oldu. Gönyeli dışındaki dört belediyede Lefkoşa dışındaki hiçbiri %50'nin üzerinde güvene sahip olamadı.