En yeni teknoloji ile tasarlanan IQOS ILUMA Kuzey Kıbrıs’a geliyor

IQOS Tütün Isıtma Sistemi, tütünü yakmadan indüksiyon yoluyla ısıtan çığır açıcı SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ ile Kuzey Kıbrıs’ta yetişkin tüketiciler ile buluşmaya hazırlanıyor

Philip Morris International (PMI)’ın Kuzey Kıbrıs Distribütörü Kaner Şirketler Grubu, sigara içmeye veya nikotin ürünü kullanmaya devam edecek olan yetişkinler için yeni nesil tütün deneyimi sunan IQOS ILUMA'yı Kuzey Kıbrıs’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dünyanın 1 numaralı tütün ısıtma teknolojisi IQOS, tütünü yakmadan indüksiyon yoluyla ısıtan, ısıtma plakasız ve temizlik gerektirmeyen SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ teknolojisiyle yetişkin tüketicilere yeni nesil bir deneyim sunacak.

IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA ve IQOS ILUMA ONE olmak üzere üç farklı cihaz alternatifiyle yetişkin tüketicilerle buluşacak olan IQOS ILUMA serisi farklı tasarım ve fiyat seçeneklerine sahip olacak.

Yetişkin kullanıcıların ihtiyaçlarına ve kişisel tercihlerine en uygun cihazı seçmelerine olanak tanıyan üç farklı cihaz da temizlik gerektirmeyen ısıtma plakasız yeni SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ teknolojisi sayesinde kullanıcılara kolay bir deneyim yaşatacak.

Yenilikçi ısıtma teknolojisi SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, yalnızca IQOS ILUMA’ya özel tasarlanmış yeni tütün çubuklarıyla çalışıyor. Tünün çubuğunun takıldığını algılayan ve cihazı otomatik olarak başlatma işlevine sahip IQOS ILUMA, önceki nesil cihazlardan farklı olarak ısıtma plakası içermiyor, tütünü yakmadan merkezden ısıtıyor. Böylelikle yanma sonucu meydana gelen zararlı ve potansiyel olarak zararlı maddelerin seviyeleri, daha önceki IQOS ürünleriyle benzer ölçüde azalıyor. Ancak IQOS risksiz değildir ve bağımlılık yapan nikotin iletir. Sadeleştirilmiş tasarıma sahip IQOS ILUMA, her tütün çubuğunda daha temiz bir kullanım sunuyor, tütün kalıntısı bırakmıyor, cihazı temizlemeye gerek kalmıyor ve sonuç olarak her tütün çubuğunda aynı deneyimi sunuyor.

IQOS ILUMA 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs’ta satışa sunulacak.