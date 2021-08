En üretken ilk 10 akademisyenin 9’u YDÜ’de

YDÜ akademisyenleri Avrupa’da ilk 200’e dünyada ilk 500’e girdi. Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2021” listesinde KKTC’deki tüm üniversitelerden ilk 100 binde yer alan bilim insanlarının yüzde 71,4’ü YDÜ’den yer aldı

Bilim insanlarının son 5 yıldaki çalışmalarını baz alarak üniversite, ülke, bölge, dünya, temel alan ve branşları değerlendiren AD Scientific Index’in yayınladığı “World Scientist and University Rankings - Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2021” listesinde KKTC’den ilk 100 binde gösterilen akademisyenlerin yüzde 71,4’ü Yakın Doğu Üniversitesi’nden yer aldı.

Listeye KKTC üniversitelerinden giren bilim insanları arasında çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdüren bilim insanları zirvede yer aldı. “Yüksek Enerji Fiziği” çalışmalarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu KKTC’de ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise bir başka fizikçi Prof. Dr. Kerem Cankoçak var. Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin üçüncü sırada, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer ise dördüncü sırada yer alıyor. Böylece listenin ilk 5’inde Yakın Doğu Üniversitesi, 4 bilim insanı ile temsil ediliyor. Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Ebrahim Babaei, Prof. Dr. Mehmet Özsöz, Prof. Dr. İhsan Çalış ve Prof. Dr. Nesrin Hasırcı ile birlikte listenin ilk 10’unda yer alan Yakın Doğu Üniversiteli bilim insanlarının sayısı da 9’a yükseliyor.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ AVRUPA’DA İLK 200’DE DÜNYADA İLK 500’DE

Yakın Doğu Üniversitesi'nden bilim insanları, AD Scientific Index’in yayımladığı World Scientist and University Rankings 2021 listesinde Avrupa ve dünya sıralamalarında da kendilerine yer buldu. Yakın Doğu Üniversitesinden Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, KKTC’de birinci olduğu listede, Avrupa'da 97’inci Dünyada ise 290’ıncı bilim insanı olarak gösterildi. Prof. Dr. Kerem Cankoçak ise Avrupa'da 134’üncü, Dünya genelinde de 407’inci sırada yer aldı.

AD Scientific Index’in World Scientist and University Rankings 2021 sıralamasında 194 ülkeden 12 bin 41 üniversite ve 708 bin 528 akademisyen yer alıyor. Liste ilk 10 bin, ilk 100 bin ve genel sıralama olarak açıklandı.

İlk 10 binde en fazla akademisyenle temsil edilen üniversite sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi dünyada 1190 üniversite arasında 450’inci sırada yer aldı. KKTC’den ilk bin üniversite arasında yer alan tek üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı katkıyla KKTC ise sıralamada 84 ülke arasında 57’inci sırada gösterildi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, AD Scientific Index’in yayınladığı World Scientist and University Rankings 2021 araştırmasında ilk 100 binde yer alan bilim insanlarının yüzde 71,4’ünün Yakın Doğu Üniversitesinden olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi, vizyonu, olanakları ve üretkenliği ile KKTC’yi bilim dünyasında üst sıralara taşımaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Açıklanan araştırmada KKTC’den yer alan ilk 10 akademisyenin 9’unun Yakın Doğu Üniversitesi’nden olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Başta KKTC’nin en üretken ilk üç akademisyeni olan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, Prof. Dr. Kerem Cankoçak, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin olmak üzere bütün hocalarımıza, bilime, insanlığa ve ülkemize katkıları için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.